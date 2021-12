Grote zorgen bij Liverpool over overvol schema ondanks corona-uitbraken

Veel selecties in Engeland worden geplaagd door uitbraken van het coronavirus. Overleg tussen de clubs en de Premier League leverde maandag op dat ook tijdens de komende feestdagen gewoon doorgespeeld wordt. „Voor mij zijn de experts niet de trainers. Voor mij zijn de experts de wetenschappers en de artsen. We zouden hun richtlijnen moeten volgen. De Premier League had hen moeten bevragen, niet de voorzitters en de managers.”

Aanvoerder Jordan Henderson uit zijn zorgen. „Natuurlijk willen we voetballen, maar ik maak me zorgen over de gezondheid van de spelers en als ik zie welke beslissingen er nu worden genomen, heb ik niet het idee dat men ons welzijn serieus neemt”, zegt de middenvelder tegen de BBC.

„Voetbal is ons alles en we willen op het hoogste niveau presteren, elke keer weer als we op het veld staan, maar het is in deze periode heel moeilijk om dat vol te houden en met het coronavirus erbij is het nog moeilijker geworden”, vervolgt Henderson. „Ik denk niet dat mensen echt goed kunnen inschatten hoe intens dat is. We zullen als spelers proberen op een of andere manier invloed uit te oefenen, maar op dit moment heb ik niet het gevoel dat de spelers het respect krijgen dat ze verdienen en dat er iemand in staat is voor ons te spreken en te zeggen dat dit niet goed is voor het welzijn van de spelers.”

Liverpool mist tegen Leicester nog verdediger Virgil van Dijk en middenvelders Thiago Alcantara, Fabinho en Curtis Jones. Zij testten vorige week positief op het coronavirus. „We zullen onze tijd met ze nemen en geen haast maken”, aldus Lijnders, die hoofdcoach Jürgen Klopp op de persconferentie verving. De geblesseerde aanvaller Divock Origi kan ook niet meedoen bij Liverpool.