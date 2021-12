Liverpool-assistent Pepijn Lijnders: ’Voor mij zijn de experts de wetenschappers en de artsen’

Veel selecties in Engeland worden geplaagd door uitbraken van het coronavirus. Overleg tussen de clubs en de Premier League leverde maandag op dat ook tijdens de komende feestdagen gewoon doorgespeeld wordt. „Voor mij zijn de experts niet de trainers. Voor mij zijn de experts de wetenschappers en de artsen. We zouden hun richtlijnen moeten volgen. De Premier League had hen moeten bevragen, niet de voorzitters en de managers.”

Liverpool mist tegen Leicester nog verdediger Virgil van Dijk en middenvelders Thiago Alcantara, Fabinho en Curtis Jones. Zij testten vorige week positief op het coronavirus. „We zullen onze tijd met ze nemen en geen haast maken”, aldus Lijnders, die hoofdcoach Jürgen Klopp op de persconferentie verving.

De geblesseerde aanvaller Divock Origi kan ook niet meedoen bij Liverpool.