Springruiter Frank Schuttert: ’Het is uit de hand gelopen’

Frank Schuttert Ⓒ HH/ANP

Het ene springconcours is het andere niet. Waar het terrein van de CES Springtour in Valencia – dat anderhalve week geleden kreeg te maken met de uitbraak van het besmettelijke rhinopneumonie-virus – momenteel op een oorlogsslagveld lijkt, hebben de ruiters en hun paarden in de Sunshine Tour in Vejer de la Frontera weinig te vrezen. „Tenminste, als iedereen eerlijk is en zijn verantwoordelijkheid neemt.”