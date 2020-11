Dortmund slaat advies Noorse bond af en laat Haaland gewoon spelen

Het Noorse ministerie van Volksgezondheid wil dat alle voetballers van de nationale ploeg tien dagen in quarantaine blijven. Directe aanleiding voor die maatregel is een positieve test van Omar Elabdellaoui vrijdag in aanloop naar de interland tegen Roemenië. Op dringend advies van het ministerie besloot de Noorse ploeg niet naar Boekarest te reizen. Dat leidt waarschijnlijk tot een reglementaire nederlaag van 3-0.

Strand Larsen, Tronstad en Evjen

Noorwegen reist met een B-ploeg naar Wenen voor het uitduel van woensdag met Oostenrijk in de Nations League. Spelers als Jørgen Strand Larsen van FC Groningen en de middenvelders Sondre Tronstad (Vitesse) en Hakon Evjen (AZ) mogen mogelijk debuteren. Het Noorse ministerie van Volksgezondheid wil dat de voor het duel met Roemenië opgeroepen internationals de komende week ook in quarantaine blijven als hun club weer in actie komt.

Borussia Dortmund wil zich niet aan dat dringende advies houden en denkt dat Haaland gewoon inzetbaar is als hij negatief blijft testen. Volgens de club staat de Duitse wet boven de Noorse wet.