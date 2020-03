Max Verstappen: ’Ik heb ook een leven naast de Formule 1’

Een pianospelende Lewis Hamilton, zingende Daniel Ricciardo of vloekende Haas-teambaas Guenther Steiner. Allemaal hotshots die zich buiten hun prestaties op een andere manier profileren. Voor Max Verstappen hoeft het allemaal niet zo. Al is het ook de 22-jarige Nederlander opgevallen dat de Formule 1 snakt naar een strijd tussen hem en Hamilton (Mercedes), en wellicht Charles Leclerc of Sebastian Vettel (Ferrari).

"Je kan nep doen, maar mensen komen er toch achter hoe je echt bent"

„Dat ze mij op foto’s in het midden zetten, is altijd beter dan aan de zijkant”, zegt Verstappen glimlachend. „Natuurlijk willen ze een show creëren. Het moet wel een beetje spannend zijn. Wat belangrijk voor mij is? Ik wil gewoon mezelf zijn. Je kan nep doen, maar mensen komen er toch achter hoe je echt bent.”

Verstappen is een coureur pur sang. Hij ontspant in vrije weekenden geregeld met lange, virtuele simraces en vertelt daar vol enthousiasme over. Dat betekent niet dat hij nergens anders aan kan denken dan aan motoren, asfalt en de geur van benzine. In zijn vrije weken in december is hij bewust niet op vakantie gegaan, om zoveel mogelijk thuis in Monaco te zijn en tijd door te brengen met familie en vrienden.

In zijn RB16 moet Max Verstappen dit jaar zien af te rekenen met onder anderen regerend wereldkampioen Lewis Hamilton. „Als we in Melbourne een halve seconde langzamer zijn, is dat pijnlijk”, zegt de Nederlander aan de vooravond van de Grand Prix van Australië.

„Ik ben er totaal niet mee bezig, hoor, met hoe ik wil overkomen. Als ik op het circuit ben is het duidelijk. Dan wil ik het beste eruit halen. Eenmaal thuis heb ik af en toe nog wel contact met engineers over de ontwikkelingen, maar verder ben ik er niet mee bezig”, legt Verstappen uit. „Uiteindelijk heb ik er ook een leven naast. Ik wil niet terugkijken op een leven waarin alleen Formule 1 heeft gedomineerd. Dat lijkt me niet gezond. Ik denk dat ik het goed gescheiden kan houden. Dat heb ik door de jaren heen wel geleerd, al sinds het karten met mijn vader.”

Verstappen weet wat hem te wachten staat. Heel Nederland heeft voorafgaand aan het nieuwe seizoen maar één vraag: kan hij in de RB16 een serieuze gooi doen naar het kampioenschap? Verstappen probeert zich zoveel mogelijk af te sluiten van alle heisa rond zijn persoon.

"Ik zet mijn helm op en hoor niets meer"

„Dat is wel het voordeel als autocoureur, hè. Ik zet mijn helm op en hoor niets meer. In de paddock kan ik snel een foto maken met fans, maar in de auto ben ik lekker alleen bezig. Voor voetballers is dat bijvoorbeeld anders. Die krijgen bij een ingooi van alles te verduren vanaf de tribune.”

Toch is er iets veranderd, voorafgaand aan het zesde seizoen van de achtvoudig Grand Prix-winnaar. Naast een nieuwe personal trainer (zie kader), zijn de ambities van Red Bull Racing glashelder. Verstappen moet als kopman voor de wereldtitel kunnen gaan, in het laatste jaar dat hij nog de jongste kampioen in de geschiedenis kan worden. „Iedereen heeft uitgesproken wat we willen. Dat moet ook.”

Dus is het voor Verstappen duidelijk hoe de vlag erbij moet hangen tijdens de Australische ouverture. „Ik hoop dat we daar direct kunnen meedoen. Dan hoeven we nog niet per se de snelste te zijn, maar we moeten minimaal binnen twee à drie tienden van de kop zitten. Dan weet je: het seizoen is nog lang en er kan nog veel gebeuren. Als we een halve seconde langzamer zijn, gaat het lastig worden. Zeker met de normale ontwikkelingscurve van Mercedes ga je dat niet makkelijk bijbenen. Als het zo is? Dan zou dat pijnlijk zijn. Maar ik kan daar niets aan veranderen.”

Ook komend weekeinde in Melbourne duiken de internationale media ongetwijfeld weer op ’onze’ Max, een van de kandidaten voor de wereldtitel.

Die verantwoordelijkheid ligt bij het team en bij motorleverancier Honda, in wie Verstappen het volste vertrouwen heeft. Hij verlengde niet voor niets begin januari zijn na dit seizoen aflopende contract tot en met 2023. Op die manier hield de Limburger de regie in eigen handen en werd hij geen onderdeel van het onderhandelingsspel tussen Mercedes en Hamilton, die praten over het openbreken van diens verbintenis.

„Ik denk dat dit de beste en fijnste beslissing is”, zegt Verstappen. „Opeens kwam het ervan en dacht ik: waarom niet? Toen was het snel afgewikkeld, omdat het van beide kanten goed voelt. Ik had ook geen zin in al die verhalen over mijn contract gedurende het jaar. Dan is het fijn om snel te verlengen, in plaats van te rekken en te rekken. Het verleden heeft bewezen dat er dan een nare situatie kan ontstaan tussen team en coureur.”

Verstappen voelt zich, kortom, thuis bij Red Bull. Een team dat meer en meer om hem is gaan draaien. Het kwijtraken van het goudhaantje had desastreuze gevolgen kunnen hebben. „Ik voel me hier heel prettig, maar ik wil natuurlijk winnen. Iedereen staat achter mij, dat is ook heel belangrijk. En ja, misschien krijg je dit jaar de verhalen dat ik niet had moeten bijtekenen. Dan zeg ik: 2021 is voor iedereen weer een groot vraagteken, met de nieuwe regels in de Formule 1 op komst.”

En, als het toch over imago gaat, het snelle, flitsende en jonge van Red Bull past bij een populaire coureur die al op 17-jarige leeftijd debuteerde in de koningsklasse. „Dat is een pluspunt, maar een detail. Uiteindelijk draait het alleen om winnen, ook al is het een heel stijve bedoeling bij een team.”