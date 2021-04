Eerbetoon aan Bibian Mentel: ’Ik herken me in haar verhaal’

Reda Haouam (34). Rolstoelrugbyer. Ⓒ Richard Sijmons

AMSTERDAM - ’Verzamel herinneringen, geen geld of bezittingen’. Deze zes woorden van de aan kanker overleden Bibian Mentel zijn ook op het lijf geschreven van Reda Haouam. „Hoewel ik haar niet persoonlijk kende, herken ik mezelf in haar verhaal. Zo sta ik ook in het leven”, opent de Oranje-international, die na haar overlijden een ontroerend eerbetoon plaatst op sociale media. Zijn tekst maakt indruk. Zeker nu hij schoon is verklaard. Zijn volgende doel: De Paralympische Spelen van 2024.