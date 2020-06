Voormalig ploegleider Lance Armstrong haalt uit: ’Dikke bullshit’

„Greg LeMond zegt altijd: I’m the only clean winner.’ Dikke bullshit! Hij heeft altijd voor Franse ploegen gereden, zij waren ’les rois de la cortisone’ (koningen van de cortisonen, red)”, zegt hij.

Bruyneels redenering is als volgt: „Wereldtoppers die doping hebben gebruikt, kun je niet kloppen zonder zelf iets te nemen. Maar: LeMond was de beste van zijn generatie, net zoals Hinault, Anquetil, Merckx en Indurain. En dus ook Lance!”, roept hij met enige ironie.

De voor het leven geschorste ploegleider noemt in het interview zowat alles wat Frans is hypocriet. „Als ik sommige ex-collega’s bezig hoor, denk ik: doe wat je wilt, maar zwijg over doping. Neem nu ploegmanagers Marc Madiot, Vincent Lavenu en Jean-René Bernaudeau – de éminences grises (de breinen, red) van het Franse wielrennen. Ze blijven me afrekenen op mijn verleden, maar wat zij hebben uitgespookt, is zogezegd vergeven”, vertelt Bruyneel.

De Belg blijft herhalen dat ’Lance en hij blijkbaar de grote schuldigen zijn van alles wat is misgegaan in het wielrennen’. „Het stoort me dat Tourbaas Christian Prudhomme en UCI-voorzitter David Lappartient Bjarne Riis met open armen ontvangen: ’Hij verdient een tweede kans, de feiten dateren van lang geleden’. Maar goed, dat hij een tweede kans krijgt, want hij zal dezelfde fouten zeker niet begaan. Alleen is Bjarnes situatie dezelfde als de mijne. Als ze je kop willen, maak je geen schijn van kans”, zegt de 55-jarige oud-prof verbolgen.