Het jaar van Oranje: ongeslagen en toch een kater

Door Valentijn Driessen Kopieer naar clipboard

Cijfermatig kende het Nederlands elftal een uitstekend 2022. Op 25 september plaatste Oranje zich voor de Final Four van de Nations League, die in juni van 2023 in Rotterdam en Enschede wordt afgewerkt met verder Kroatië, Italië en Spanje. Louis van Gaal staat daarvoor zijn plaats af aan de nieuwe bondscoach Ronald Koeman. Op het WK viel er qua veldspel van alles op Oranje aan te merken, maar Van Gaal bleef met zijn ploeg evenals in heel 2022 ongeslagen. Alleen vormen penalty’s een onderdeel van een WK-wedstrijd in de kwartfinale en in de serie met tien strafschoppen miste Nederland er twee van de vijf en Argentinië slechts eentje.