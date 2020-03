IOC overtuigd van doorgaan Spelen in Tokio

„Het bestuur van het IOC moedigt alle atleten aan om door te gaan met hun voorbereidingen op de Olympische Spelen van Tokio 2020”, schrijft het comité in een verklaring. „Het IOC blijft de atleten steunen door ze steeds op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen. Het IOC-bestuur zet zich volledig in voor een succesvolle Olympische Spelen in Tokio van 24 juli tot en met 9 augustus.”

Het coronavirus stak het eerst de kop in China, maar is inmiddels verspreid over een groot deel van de wereld. In Japan zijn al zo’n duizend mensen besmet. In het land dat de Spelen organiseert, zijn vooralsnog twaalf mensen bezweken.

De speciale Japanse minister belast met de Olympische Spelen, Seiko Hashimoto, zei dinsdag in het parlement dat Tokio het recht heeft om de Spelen eventueel uit te stellen naar eind 2020. „Het contract stelt dat de Spelen gehouden moeten worden in kalenderjaar 2020. Dat zou geïnterpreteerd kunnen worden als het recht tot uitstellen”, zei Hashimoto. „We doen er alles aan de Spelen door te laten gaan op de geplande data.”