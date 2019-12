Ronaldo: ’Ik ben intelligent en heb geen mankementen’

„Dat is de belangrijkste prijs uit mijn carriere”, vertelt hij aan DAZN. „Ik lachte, ik huilde en ik werd een beetje dronken. Tijdens die wedstrijd moest ik zo hard huilen dat ik uitgedroogd raakte. Ik dronk vervolgens één glas champagne. Dat steeg mij direct naar het hoofd. Ik drink nooit, maar die dag was zo specaal.”

Ronaldo speelde in de EK-finale tegen Portugal slechts 25 minuten mee. Een blessure maakte een einde aan zijn duel in Parijs. Vanaf de bank zag de sterspeler van de Zuid-Europeanen dat Eder de wedstrijd in de de verlenging besliste in het voordeel van zijn land.

Ronaldo in het shirt van Juventus. Ⓒ AFP

Ronaldo blaakt van het vertrouwen

Ronaldo heeft genoeg zelfvertrouwen, zo blijkt opnieuw. „Ik ben intelligent. Mankementen? Die heb ik niet. Ik ben altijd professioneel.” Na een wat mindere periode is de topvorm teruggekeerd bij de aanvaller van Juventus. „Ik hou van voetbal, en wil graag op dit niveau blijven. „Mensen leveren weleens kritiek. Dat hoort erbij. Je moet positief blijven. Voor mij is dat geen probleem.”

De vedette van de Oude Dame twijfelt niet over zijn uiteindelijke plek in de geschiedenisboeken. „Ik weet wie ik ben en wat ik nog ga doen. Op het einde zullen ze zeggen ’bravo’”, zegt de winnaar van niet minder dan vijf Champions League-finales.

Buffon een aardige kerel

Een paar maanden voor zijn overgang naar Juventus (in 2018) deed Ronaldo de Italianen namens Real Madrid in Turijn pijn met een schitterende omhaal. „Dat was een heel speciale goal in een schitterend stadion, tegen een geweldige ploeg. Het was enorm speciaal dat er werd geklapt. (Juventus-keeper Gianluigi, red.) Buffon feliciteerde mij na afloop. Hij is heel relaxed, een goede vent die andere helpt”, aldus Ronaldo.