Super Bowl-kampioen laat miljoenen schieten om corona te bestrijden

De right guard is behalve American Football-speler ook dokter. Hij wil zich inzetten om het coronavirus te bestrijden. In de Verenigde Staten zijn ongeveer 148.000 officiele coronadoden. „Dit is een van de moeilijkste beslissingen van mijn leven, maar ik wil mijn overtuigingen volgen en doen wat voor mijzelf als het juiste voelt”, zegt Duvernay-Tardif in een verklaring op Twitter.

Bewuste keuze

„Daarom heb ik ervoor gekozen om het seizoen 2020 van de NFL aan mij voorbij te laten gaan. In het tussenseizoen heb ik in de frontlinie gestaan en dat heeft mij een ander perspectief gegeven op deze pandemie en de druk die het legt op individuen en ons gezondheidssysteem. Ik kan niet toestaan dat ik het virus potentieel zou doorgeven in mijn gemeenschap gewoon omdat ik de sport waarvan ik hou wil beoefenen. Als ik dan toch risico’s ga nemen, dan kan ik dat beter doen door patiënten te verzorgen.”

Volgens ESPN loopt Duvernay-Tardif door die keuze 2,75 miljoen dollar mis, ongeveer 2,35 miljoen euro. Hij hoeft bepaald niet op een houtje te buiten. De American Football-speler uit Mont-Saint-Hilaire in de staat Quebec krijgt 150.000 dollar (ongeveer 128.000 euro) van de NFL dankzij een akkoord tussen de spelersvakbond en de American Football-competitie.

Winst in Super Bowl

Duvernay-Tardif komt sinds 2014 uit voor Kansas City Chiefs. In 2017 tekende hij een vierjarig contract. Recent zou zijn contract zijn opgewaardeerd, waardoor hij op een basissalaris van 2,75 miljoen dollar kan rekenen. In 2020 veroverde hij met zijn ploeggenoten de winst in de Super Bowl. Dat was de club uit de staat Missouri eerder alleen in 1969 gelukt.