Koeman mist bereidheid en mentaliteit: ’Dat neem ik mezelf kwalijk’

„Dan heb ik het niet over voetbal, maar over bereidheid en mentaliteit. Dat neem ik mezelf zo kwalijk. We hebben elkaar laten zitten”, zei een aangeslagen bondscoach na de nederlaag (2-3) tegen de NOS.

Koeman twijfelde aan zichzelf. „Misschien ben ik niet duidelijk genoeg geweest”, vervolgde hij. „Het was lamlendig. Dat vind ik het ergste om te zien aan een team, dat ze het niet op kunnen brengen. We corrigeerden elkaar niet en namen niet onze verantwoordelijkheid. Kijk naar het eerste doelpunt. De rechtsbuiten, Donyell Malen in dit geval, moet meelopen met de linksback. Je kunt het verdedigen niet alleen aan de verdedigers over laten. Ik heb er een bloedhekel aan als het terugschakelen van voor naar achteren niet goed gaat. We hebben elkaar laten zitten, ik schaamde me de eerste helft.”

