Atlético Madrid laat Manchester United ontsnappen

De snelle en fraaie openingstreffer van João Felix kreeg geen vervolg, waardoor de Engelsen in de slotfase door toedoen van invaller Anthony Elenga konden ontsnappen met een hoopgevend resultaat. De return is op 15 maart.

Atlético begon zoals trainer Diego Simeone het graag ziet en geregeld demonstreert aan de zijlijn: vol passie en overtuigd van eigen kunnen. Dat resulteerde meteen in snel aanvalsspel en een vroege voorsprong. João Félix moest zich ver uitrekken om een uitstekende voorzet van de Braziliaan Renan Lodi via de binnenkant van de paal binnen te koppen. Doelman David de Gea keek hulpeloos toe.

Joao Felix zette Atlético al vroeg op voorsprong. Ⓒ ANP/HH

United kon er in de eerste helft weinig tegenover stellen, een paar hoekschoppen. Cristiano Ronaldo, begroet met boegeroep in de stad waar hij negen jaar speelde voor Real, kreeg amper kans zich te onderscheiden. De 37-jarige vedette kon pas ver in de eerste helft in een aantrekkelijk positie aanleggen voor een schot, maar miste het doel royaal.

Lat

De thuisploeg, hartstochtelijk aangevuurd, bleef dominant en gevaarlijk, met name door João Félix. De 22-jarige Portugees kreeg met Ángel Correa in de voorhoede de voorkeur boven het illustere duo Luis Suárez en Antoine Griezmann. Vlak voor het rustsignaal was Sime Vrsaljko, met opnieuw Lodi als aangever, dicht bij de 2-0. De kopbal van de Kroaat ging via verdediger Victor Lindelöf tegen de onderkant van de lat.

ManU-coach Ralf Rangnick greep pas in na meer dan een uur, met drie wissels: twee verdedigers en een middenvelder, vooral omdat de last gele kaart groot werd. Terwijl Atletico op dat moment wat uitgeblust begon te raken door het uitblijven van de tweede treffer en de toenemende vermoeidheid.

Frisse krachten aan Spaanse zijde hadden niet het gewenste succes. De komst van de jonge Zweed Anthony Elanga (19) bij United wel. Hij tikte de bal binnen na een steekpassje van Bruno Fernandes, vijf minuten nadat hij Marcus Rashford was komen aflossen. Griezmann had de winst nog binnen bereik maar raakte de lat.

