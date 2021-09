Premium Het beste van De Telegraaf

’Feestende snelheidsduivel’ Boet van Dulmen was bij iedereen populair

Door Coo Dijkman Kopieer naar clipboard

Boet van Dulmen (1948 - 2021) Ⓒ Foto ANP/HH

AMSTERDAM - De motorsportwereld in zowel binnen- als buitenland heeft geschokt gereageerd op de plotselinge dood van Boet van Dulmen (73). De oud-coureur kwam donderdagochtend op tragische wijze om het leven bij een verkeersongeval in zijn woonplaats Ammerzoden. Samen met Wil Hartog en Jack Middelburg behoorde de rasechte Brabander tot de Grote Drie, die de Nederlandse wegracerij in de jaren zeventig op de kaart zette door Grand Prixs in de koningsklasse (500cc) te winnen.