Eerste dominosteen voor komst Aster Vranckx naar PSV gevallen

De eerste dominosteen op weg naar de komst van Aster Vranckx naar PSV is gevallen. VfL Wolfsburg heeft zich versterkt met de Kroatische middenvelder Lovro Majer waardoor een vertrek van Vranckx bespreekbaar is geworden voor de Volkswagenclub. De Belg is de beoogde vervanger van Ibrahim Sangaré en dat is nu de volgende dominosteen, die moet vallen.

Aster Vranckx. Ⓒ ANP/HH