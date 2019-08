Sport Kort: Kompany krijgt het niet op de rit

22.06 uur: Anderlecht blijft maar tobben in de Belgische competitie. De ploeg van Vincent Kompany moest met 1-0 buigen voor Racing Genk, de regerend kampioen van België. Spits Mbwana Samatta uit Tanzania maakte in de 55e minuut het enige doelpunt in de Luminus Arena.

Kompany viel een kwartier voor tijd geblesseerd uit. De 33-jarige Belg beleeft vooralsnog weinig plezier aan zijn terugkeer bij 'Paars-Wit'. Kompany is speler én trainer bij Anderlecht, maar vanwege de teleurstellende resultaten in de eerste weken heeft hij besloten op wedstrijddagen de coaching voortaan over te laten aan Simon Davies. Zelf droeg hij in Genk de aanvoerdersband. De verdediger, al zo vaak geplaagd door fysieke problemen, ging echter met een spierblessure van het veld.

Robin Tabeling en Selena Piek Ⓒ Reuters

Stuntreeks voorbij voor Oranje-duo

22.08 uur: Selena Piek en Robin Tabeling hebben op het WK badminton hun verrassende zegereeks in het gemengd dubbelspel niet kunnen voortzetten. In de kwartfinale was het als vierde geplaatste Thaise duo Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai veel te sterk: 21-11 21-7.

Het ongeplaatste Nederlandse koppel bereikte op knappe wijze de laatste acht in de Zwitserse stad Basel. Zo werd het als dertiende geplaatste Chinese duo He Ji Ting/Du Yue verslagen en ook de als zesde geplaatste Indonesiërs Praveen Jordan en Melati Daeva Oktavianti waren niet opgewassen tegen Piek en Tabeling.

Renato Sanches Ⓒ BSR Agency

Sanches van Bayern naar Lille

21.35 uur: Renato Sanches verhuist van Bayern München naar Lille. De 22-jarige middenvelder zette bij de Franse club zijn handtekening onder een vierjarig contract. De Portugees speelde drie jaar bij Bayern, waar hij nooit echt een vaste waarde kon worden.

De Duitse topclub betaalde in 2016 zo'n 35 miljoen euro om de middenvelder over te nemen van Benfica. Sanches behoorde vervolgens op het EK in Frankrijk tot de uitblinkers. Hij veroverde met Portugal de Europese titel, maar kon zijn topvorm niet meenemen naar München. Bayern verhuurde hem in het seizoen 2017-2018 aan Swansea City, maar ook bij de club uit de Premier League worstelde Sanches met zijn vorm.

Bondscoach Jamie Morrison Ⓒ Ronald Hoogendoorn

Volleyballers beginnen goed aan EK

19.36 uur: De Nederlandse volleybalsters hebben de eerste wedstrijd op het Europees kampioenschap eenvoudig gewonnen. In Boedapest moest Roemenië in drie sets buigen voor de ploeg van bondscoach Jamie Morrison: 25-21 25-18 25-9.

Het mocht geen verrassing heten dat Oranje weinig moeite had met de nummer 52 van de wereldranglijst. Toch was het voor de volleybalsters een prettige start van het EK, zeker na het mislopen van een olympisch ticket begin deze maand. Het verlies in de beslissende wedstrijd op het olympisch kwalificatietoernooi tegen Italië speelde niet door in Hongarije, waar Nederland de groepswedstrijden speelt van het EK.

Belgische springruiters pakken goud op EK

17.55 uur De Belgische springruiters hebben in Rotterdam voor het eerst de Europese titel gepakt in de landenwedstrijd. Het kwartet uit België bleef de favorieten Duitsland (tweede) en Groot-Brittannië (derde) voor in het Kralingse Bos. De Nederlandse equipe eindigde teleurstellend als achtste.

België wist op de EK’s nog nooit een medaille te pakken bij het springen, maar in Rotterdam zorgden Pieter Devos (met Claire Z), Jos Verlooy (Igor), Jérôme Guery (Quel Homme de Hus) en Gregory Wathelet (MJT Nevados S) voor een grote verrassing. Ze veroverden de titel met een totaal van 12,07 strafpunten. De Duitse equipe eindigde op 16,22, de Britten op 21,41.

Het Nederlandse kwartet bestaande uit Frank Schuttert (Lyonel D), Doron Kuipers (Charley), Marc Houtzager (Sterrehof’s Calimero) en Maikel van der Vleuten (Dana Blue) incasseerde 38,90 strafpunten. Alleen Van der Vleuten wist een keer een foutloze ronde af te leggen.

Golfers Harrington en Pepperell naar KLM Open

17.38 uur De Ier Padraig Harrington en de Engelsman Eddie Pepperell doen mee aan de 100e editie van de KLM Open. De toernooiorganisatie maakte eerder al bekend dat topgolfers als Patrick Reed, Sergio Garcia en Matt Wallace op de deelnemerslijst prijken. Joost Luiten, de beste golfer van Nederland, is er vanzelfsprekend ook bij.

Harrington is de aanvoerder van het Europese team van de Ryder Cup en veroverde in zijn loopbaan drie majors.

Pepperell, de huidige nummer 45 van de wereld, is een van de golfers uit de mondiale top 50 die naar The International, de golfbaan bij Schiphol, komt.

Luiten haalt slotweekeinde met nieuwe caddie

14.36 uur Joost Luiten heeft in Göteborg met zijn nieuwe caddie Maarten Bosch het eerste succesje behaald. De Nederlandse golfer plaatste zich dankzij een sterke tweede ronde voor het slotweekeinde van het Scandinavian Invitation, een evenement van de Europese Tour. Luiten en Bosch besloten eerder deze maand te gaan samenwerken in het profcircuit.

Luiten ging vrijdag door regen en wind rond in 67 slagen (-3). Hij liet vijf birdies en twee bogeys noteren. Een dag eerder had Luiten nog 70 slagen nodig voor de rondgang langs 18 holes. Met een score van 137 steeg hij in het tussenklassement naar een veilige positie, hoog in de middenmoot. De tweede ronde is in Zweden nog aan de gang.

Joost Luiten Ⓒ BSR Agency

Dalmau voor het eerst in selectie FC Utrecht

13.55 uur Anderhalve maand na zijn komst zit Adrian Dalmau tegen VVV-Venlo voor het eerst bij de wedstrijdselectie van FC Utrecht voor een officieel duel. De Spaanse spits, die door FC Utrecht is overgenomen van Heracles Almelo, zal nog niet in de basis beginnen, maar kan als invaller wellicht zijn officiële debuut maken. Dalmau speelde afgelopen maandag al een helft mee in een ingelaste oefenwedstrijd tegen de reserves van PSV.

FC Utrecht-trainer John van den Brom kan tegen VVV-Venlo geen beroep doen op Joris van Overeem, Sander van de Streek, Simon Makienok en Justin Lonwijk, die kampen met blessure. Lonwijk heeft die blessure opgelopen in de oefenwedstrijd tegen de reserves van PSV afgelopen maandag en zal enige tijd aan de kant staan. Jean-Christophe Bahebeck kwam nog niet in actie in dat oefenduel, maar heeft wel een goede trainingsweek achter de rug. Morgen beslist Van den Brom of ook Bahebeck deel zal uitmaken van de wedstrijdselectie tegen VVV-Venlo.

Adrian Dalmau Ⓒ Hollandse Hoogte

Voetbal: Vitesse blij met ontwikkelingen rond stadion

11.24 uur: Vitesse heeft positief gereageerd op de brief van sportgedeputeerde Jan Markink aan de Provinciale Staten van Gelderland. Daarin staat dat de provincie in beginsel positief staat tegenover de verkoop van Gelredome aan de voetbalclub, zolang het stadion een multifunctioneel karakter behoudt.

Vitesse had begin 2017 bij de provincie verzocht mee te werken aan de verkoop van het stadion aan de club. De provincie moet toestemming geven het verbod tot verkoop aan een betaald voetbalorganisatie, dat in 2003 was vastgelegd, op te heffen.

„We zijn blij met de positieve signalen. Ons doel blijft om tot redelijke afspraken te komen met betrekking tot het stadion”, meldt Vitesse in een reactie. „We zijn de afgelopen tijd op constructieve wijze in gesprek geweest met de provincie Gelderland. Verder blijft het vooral een proces van achter de schermen.”

Stadion GelreDome Ⓒ ANP

Golf: Slecht begin Van Dam in Canada

08.54 uur: Anne van Dam is matig van start gegaan in de CP Women’s Open in het Canadese Aurora. De 23-jarige Arnhemse had voor haar eerste omloop in Ontario 73 slagen nodig (+1). Daarmee belandde ze op de 82e plaats in het tussenklassement.

Van Dam produceerde in haar openingsronde drie bogeys en twee birdies. Om het slotweekeinde te halen, zal ze vrijdag progressie moeten tonen. De Amerikaanse Annie Park leidt met een score van 65 slagen.

Van Dam eindigde eerder deze maand als zesde bij de Open Schotse titelstrijd. Ze verzekerde zich daarmee van deelname aan de Solheim Cup, de prestigieuze strijd tussen de beste golfsters van Europa en de Verenigde Staten komende maand in het Schotse Gleneagles.

Tennis: Halep gaat bij US Open voor tweede grandslam op rij

08.44 uur: Na twee opeenvolgende nederlagen in de eerste ronde van de US Open mikt Simona Halep in New York dit jaar op een primeur. De 27-jarige Roemeense haalde bij het vierde en laatste grandslamtoernooi van het tennisjaar nog nooit de finale. Na haar indrukwekkende zege op Wimbledon tegen Serena Williams (6-2, 6-2) beseft de huidige nummer vier van de wereld dat ze op Flushing Meadows nu tot de favorieten behoort.

„Mijn overwinning op Wimbledon was mijn droom”, zegt Halep, die in 2015 in New York de laatste vier haalde. „Ik leef die droom nog steeds. In Londen tenniste ik echt op de top van mijn kunnen. Dat komt vooral door een meer ontspannen aanpak. Vanaf het begin van dit jaar tracht ik mijn spel te verbeteren zonder me te veel bezig te houden met mijn resultaten. Die benadering werkt goed voor mij. Op Wimbledon voelde ik me beter dan ooit. Ik hoop hier in New York weer in die roes te komen.”

Halep won in 2018 Roland Garros. Eerder dat haalde jaar haalde ze de finale op het Australian Open.

Simona Halep Ⓒ USA TODAY Sports

Dopingnieuws: WADA schorst laboratorium in New Delhi

08.28 uur: Het mondiale antidopingagentschap WADA heeft de accreditatie van het nationale antidopingbureau in het Indiase New Delhi ingetrokken. De maatregel geldt voor maximaal zes maanden.

Een delegatie van het WADA stelde bij een bezoek aan New Delhi onregelmatigheden vast in de manier waarop dopingstalen werden geanalyseerd. Na onderzoek ging het WADA tot een schorsing over.

In het komende half jaar mogen in New Delhi geen urine- of bloedstalen meer worden geanalyseerd. India kan nog wel beroep aantekenen tegen de sanctie.