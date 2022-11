Voetballegende Pelé (82) opnieuw in ziekenhuis opgenomen

Pelé is de laatste jaren regelmatig in het ziekenhuis geweest vanwege zijn doorlopende behandeling voor darmkanker. De ziekte werd in september vorig jaar bij de 82-jarige Braziliaan vastgesteld, waarna een tumor is verwijderd.

Kely Nascimento, de dochter van Pelé, schrijft op Instagram dat er geen reden voor paniek is. „Hij is in het ziekenhuis voor medicatie. Er is geen sprake van een noodgeval of een nieuwe, slechte diagnose”, aldus Nascimento.

Pelé, een van de beste voetballers aller tijden, werd met Brazilië in 1958, 1962 en 1970 wereldkampioen.