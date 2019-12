PSV ontslaat Van Bommel

De Eindhovenaren verloren zondag met 3-1 van rivaal Feyenoord en bezetten momenteel de teleurstellende vierde plaats in de Eredvisie. Het gat met koplopers Ajax en AZ is tien punten.

„Het verval is te groot en PSV-onwaardig”, zo stelde algemeen directeur Toon Gerbrands in een verklaring op de website.

Toon Gerbrands: „De evaluatie heeft uiteindelijk in deze pijnlijke beslissing geresulteerd.” Ⓒ ANP Sport

„De wedstrijden zijn de meetmomenten, maar het proces er omheen is ook bepalend. We monitoren dat intensief. PSV is een club waar we elkaar proberen te helpen en ondersteunen. Dat is ook in de voorbije maanden zo geweest. Het clubbelang heeft altijd voorop gestaan De evaluatie heeft uiteindelijk in deze pijnlijke beslissing geresulteerd. We hebben er met z’n allen alles aan gedaan om het tij te keren. Dat is helaas niet gelukt.”

Ernest Faber

Het ligt voor de hand dat hoofd jeugdopleiding Ernest Faber tot de winterstop de honneurs waar zal nemen bij PSV. De club maakt later op de dag officieel bekend hoe het in de laatste weken van 2019 verdergaat.

Ernest Faber en Mark van Bommel tijdens een training van PSV. Ⓒ Hollandse Hoogte

Spelers pal achter trainer

Van Bommel was bezig aan zijn tweede seizoen bij PSV. De spelers zullen raar opkijken van het besluit van de clubleiding. Zondag gingen diverse spelers pal achter hun coach staan. „Nee, daar zou ik het niet mee eens zijn, maar dat weten ze (de directie, red.) ook wel”, stelde international Steven Bergwijn resoluut, doelend op een eventueel ontslag.

’Ik geef niet op’

Van Bommel wilde zelf eveneens van geen wijken weten. „Al moet ik tegen de hele wereld vechten, ik geef niet op”, zo zei de coach na de 3-1 nederlaag in De Kuip nog.

„Ik heb een van de beste wedstrijden van PSV in dit seizoen gezien, alleen het resultaat is heel erg slecht. We kwamen tegen de verhoudingen in achter, wij domineerden het spel. „Voetbal is soms oneerlijk. Normaal gesproken moet je hier gewoon winnen. Blijkbaar moet de gifbeker helemaal leeg.”

Jaap Stam

De 42-jarige Limburger, die jarenlang voor de Brabantse topclub speelde en uitgroeide tot een clubicoon, is na Jaap Stam, Robert Maaskant, Leonid Slutski en Alfons Groenendijk de vijfde trainer die dit seizoen het veld ruimt in de Eredivisie.

Van Bommel was bezig aan een dramatische reeks met PSV. In de laatste achttien wedstrijden noteerde hij zelfs mindere cijfers dan Stam. Die haalde als coach van Feyenoord in achttien officiële wedstrijden 27 punten, Van Bommel veroverde er in zijn laatste achttien duels eentje minder: 26.