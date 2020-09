Williams vindt in Simon Roberts interim-teambaas

Hij neemt als teambaas de honneurs waar van Claire Williams, die na de laatste race in Monza afzwaaide.

Roberts is sinds begin dit jaar in dienst van het vermaarde topteam als directeur. Hij fungeert nu voorlopig als teambaas tijdens de ‘transitieperiode’. Na 43 jaar trok de Williams-familie de handen af van de renstal, die inmiddels in handen is van de Amerikaanse investeringsmaatschappij Dorilton Capital. Eerder op dinsdag werd ook al bekend dat CEO Mike O’Driscoll (64) binnenkort met pensioen gaat. Voorlopig blijft het team overigens wel Williams heten.