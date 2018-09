Ajax met pijn en moeite langs Roda JC

Het verschil tussen beide aartsrivalen bleef vijf punten: 54 om 49. PSV heeft na de zege van zaterdag op AZ (2-4) een totaal van 46.

Kluivert & Anelka

Patrick Kluivert zag vanaf de tribunes in Kerkrade dat Ajax, met zijn zoon Justin in de basis, het in de eerste helft lastig had met de Limburgers. Roda JC-adviseur Nicolas Anelka zag iets verderop hetzelfde. Er waren kansen over en weer, maar geen van beide teams kon een openingstreffer forceren.

Patrick Kluivert klapt voor zijn zoon Justin. Rechts Shane Kluivert. Ⓒ Matty van Wijnbergen

In de tweede helft kwam de ploeg van trainer Peter Bosz op voorsprong. Dat dankte Ajax aan de individuele kwaliteiten van Davy Klaassen en Kasper Dolberg. De jonge Deen bediende de aanvoerder van Ajax, die met buitenkant rechts de korte hoek vond.

In het vervolg miste Abdul Ajagun een uitstekende kans op de gelijkmaker. Amin Younes vond even later met een gekruld schot de lat.

Nicolas Anelka op de tribune van het Parkstad Limburg Stadion. Ⓒ Matty van Wijnbergen

Roda-Invaller Thanasis Papazoglou was in de slotfase met een schot uit de draai dicht bij de gelijkmaker, maar André Onana redde. In de counter leek Amin Younes een drie-tegen-één-situatie te verprutsen, maar het resulteerde uiteindelijk in drie andere kansen. Donny van de Beek (twee) en Abdelhak Nouri waren allebei echter niet scherp genoeg.

In de slotseconden van de wedstrijd zorgde Younes met een buitenspelgoal voor de definitieve bevrijding. De kleine Duitser zorgde met zijn eerste doelpunt van het seizoen voor de 0-2.