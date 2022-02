Sport kort: Ajax krijgt in Lissabon te maken met Sloveense scheidsrechter

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Prijzengeld in Ronde van Vlaanderen gelijk voor mannen en vrouwen

13.01 uur: In de Ronde van Vlaanderen krijgen vrouwen voortaan evenveel prijzengeld als de mannen. Flanders Classics, dat de Vlaamse voorjaarsklassiekers organiseert, maakte bekend dat de wielrensters dezelfde beloning gaan krijgen als de wielrenners. Dit jaar geldt dat alleen voor de Ronde van Vlaanderen, volgend jaar voor alle koersen die onder Flanders Classics vallen.

„Volgend jaar willen we het prijzengeld van al onze koersen gelijk stellen. Maar aangezien er het budget voor is, doen we dat voor de Ronde van Vlaanderen nu al”, zei directeur Tomas Van den Spiegel in het Brusselse kantoor van KPMG, hoofdsponsor van de vrouwenkoersen van Flanders Classics. „Ik hoop dat andere organisatoren ons voorbeeld volgen.”

Flanders Classics organiseert Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen, de Scheldeprijs, Brabantse Pijl en op zondag 3 april de Ronde van Vlaanderen. Afgelopen jaar won Annemiek van Vleuten de Belgische klassieker. De Nederlandse kreeg naar verluidt 1365 euro, de Deen Kasper Asgreen ontving als winnaar bij de mannen een premie van 20.000 euro.

Sloveense scheidsrechter voor Ajax in Champions League

11.30 uur: Ajax krijgt woensdag in de eerste ontmoeting met Benfica in de achtste finales van de Champions League te maken met een Sloveense scheidsrechter. De Europese voetbalbond UEFA heeft Slavko Vincic aangesteld voor het duel in het Estádio da Luz in Lissabon. De wedstrijd begint om 21.00 uur.

Vincic floot Ajax één keer eerder in Europees verband, op 6 augustus 2019 in de voorrondes van de Champions League tegen PAOK. Dat duel in Griekenland eindigde in 2-2. Ajax won de return met 3-2 en haalde uiteindelijk via de play-offs de groepsfase van het hoofdtoernooi.

De Sloveen had eerder dit seizoen de leiding over het duel tussen PSV en Benfica in de play-offs van de Champions League. De return in Eindhoven eindigde in 0-0, voor Benfica genoeg om de groepsfase te halen. Vincic stuurde de Braziliaanse verdediger Lucas Veríssimo van Benfica al na een half uur met twee keer geel van het veld.

MotoGP-coureur Bagnaia twee jaar langer bij wereldkampioen Ducati

11.13 uur: De Italiaanse motorcoureur Francesco Bagnaia heeft zijn contract bij Ducati met twee jaar verlengd. De 25-jarige rijder, nummer 2 van afgelopen seizoen in de MotoGP, ligt bij de Italiaanse renstal nu tot eind 2024 vast. Bagnaia boekte vorig jaar vier overwinningen in de koningsklasse en moest in het eindklassement alleen de Franse wereldkampioen Fabio Quartararo voor zich dulden. De coureur hielp Ducati wel aan de wereldtitel bij de constructeurs.

Bagnaia zegt „blij en trots” te zijn met zijn contractverlenging. „Voor Ducati rijden in de MotoGP is altijd mijn droom geweest. Ik ga proberen het vertrouwen van het team terug te betalen met resultaten op de baan.” Luigi Dall’Igna, de baas van het Ducati-team, zegt dat zijn coureur afgelopen seizoen duidelijk is gegroeid. „Met zijn kwaliteiten weet ik zeker dat hij de potentie heeft om samen met ons voor de titel te gaan.”

Het nieuwe MotoGP-seizoen begint op 6 maart in Qatar.

Waterpolosters starten World League zonder nieuwe bondscoach

09.16 uur: De Nederlandse waterpolosters beginnen zonder de nieuwe bondscoach Evangelos Doudesis aan de World League. De opvolger van Arno Havenga moet de reis naar Hongarije vanwege een positieve coronatest overslaan. Bas de Jong, de coach van Jong Oranje, zit dinsdagavond in Boedapest als vervanger van Doudesis op de bank.

De waterpolosters bleven vorig jaar op de Olympische Spelen van Tokio steken in de kwartfinales. De ploeg van Havenga verloor met 14-11 van Hongarije en eindigde de Spelen op de zesde plaats. Havenga, sinds 2013 de bondscoach, besloot daarna te stoppen. De 47-jarige Rotterdammer ging bij zwembond KNZB verder als manager topwaterpolo. Zijn assistent Doudesis promoveerde tot hoofdcoach.

De geboren Griek, die al jaren in Nederland werkt, selecteerde vijftien speelsters voor het weerzien met Hongarije.

Curry schiet Team LeBron naar winst van All Star-wedstrijd

07.23 uur: Het team van LeBron James heeft de jaarlijkse All Star-wedstrijd in de NBA gewonnen. James en zijn ploeggenoten versloegen Team Durant in Cleveland met 163-160. Stephen Curry speelde de hoofdrol in de ’showwedstrijd’ tussen de beste basketballers uit de NBA.

De 33-jarige vedette van Golden State Warriors schoot 50 punten bij elkaar, vrijwel allemaal van buiten de driepuntslijn. Curry legde 27 keer aan voor een driepunter en gooide 16 keer raak. „Het was heel leuk”, zei Curry, die het publiek vermaakte met zijn spel en door zijn teamgenoten ook steeds in stelling werd gebracht. „Ik had al snel het juiste gevoel te pakken en bleef maar scoren. Ik probeerde er een beetje een show van te maken. Ik wilde zoiets graag eens meemaken in de All Star Game.”

Curry werd gekozen tot meest waardevolle speler (MVP). Teamcaptain LeBron James kwam in zijn achttiende All Star-wedstrijd tot 24 punten. De 37-jarige superster van Los Angeles Lakers haalde de zege binnen voor zijn ploeg door bij een stand van 161-160 de beslissende punten te maken.

Kevin Durant, de captain van het andere team, ontbrak in Cleveland. Zijn oma overleed eerder op de dag. De 33-jarige speler van Brooklyn Nets zou vanwege een knieblessure sowieso niet hebben meegespeeld. Bij Team Durant was Joel Embiid de topscorer met 36 punten.