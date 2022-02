Sport kort: Bo Bendsneyder breekt sleutelbeen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Motorcoureur Bo Bendsneyder breekt sleutelbeen op training

21.40 uur: Motorcoureur Bo Bendsneyder, uitkomend in de Moto-2 klasse, heeft tijdens een training in Portugal een sleutelbeen gebroken. Dat laat hij weten op zijn sociale media. „Het gebeurde bij een val in de laatste sessie”, zo meldt hij. Hij zegt dinsdag in Barcelona te worden geopereerd. „Ik ga er alles aan doen zo snel mogelijk weer te kunnen racen.”

Het seizoen in de Moto-2 klasse begint over een kleine twee weken in Qatar. Bendsneyder hoopt daar aan de start te verschijnen.

Duits voetbalinternational Müller heeft opnieuw corona

18.20 uur: Duits voetbalinternational Thomas Müller heeft opnieuw positief getest op het coronavirus. Volgens zijn club Bayern München gaat het goed met de aanvaller, maar neemt hij vanzelfsprekend de voorgeschreven maatregelen in acht.

Ongeveer een jaar geleden liep Müller ook al een besmetting op, waardoor hij de finale van het WK voor clubs miste. Hij werd vervolgens met een speciaal ingehuurd vliegtuig vanuit Qatar naar München teruggevlogen.

Müller zal nu in elk geval het komend weekeinde niet spelen.

Kunstrijdster Van Zundert week na Spelen op Challenge Cup

17.58 uur: Kunstrijdster Lindsay van Zundert zal een kleine week na het einde van de Winterspelen uitkomen op de Challenge Cup, een internationale wedstrijd die ook dient als Nederlands kampioenschap. De 17-jarige Brabantse eindigde vorige week als achttiende op de Spelen in Beijing. Ze was de eerste Nederlandse kunstrijdster op de Olympische Spelen sinds 1976. De wedstrijden worden vanaf donderdag gehouden in het IJssportcentrum van Tilburg. Van Zundert komt op zaterdag en zondag in actie.

Aan de Challenge Cup neemt een aantal buitenlandse rijders en rijdsters deel onder wie de Japanse Mai Mihara en de Amerikaan Ilia Malinin. Van Zundert neemt het om de nationale titel onder meer op tegen Niki Wories. Voor de Nederlandse deelnemers op de disciplines solorijden, paarrijden en ijsdansen is het NK tevens een kwalificatiemoment voor het WK kunstrijden van 21 tot en met 27 maart in het Franse Montpellier.

Het is de eerste keer dat de Challenge Cup in Tilburg wordt verreden.

Chelsea heeft verdediger Azpilicueta terug voor duel met Lille

17.23 uur: Chelsea-trainer Thomas Tuchel denkt verdediger César Azpilicueta dinsdag weer op te kunnen stellen in het Champions Leagueduel met Lille. De 32-jarige Spanjaard was geblesseerd aan zijn lies en speelde op 23 januari zijn laatste competitiewedstrijd. Ook middenvelder Mason Mount en aanvaller Callum Hudson-Odoi zijn herstellende van een blessure, maar hun meespelen bij de titelverdediger in de heenwedstrijd in de achtste finales is onzekerder.

„Het ziet er voor ’Azpi’ veel beter uit dan voor Callum. Callum heeft gisteren niet getraind, Azpi wel en kreeg geen reactie, dus als het zo blijft is hij beschikbaar”, zei Tuchel. „Mason heeft goed individueel getraind, maar hij was er iets te lang uit om in de basis te beginnen. Misschien zit hij bij de selectie.” Ook Mount en Hudson-Odoi speelden ongeveer een maand geleden voor het laatst mee in competitieverband.

Basketballers hopen op vol huis tegen Rusland

16.57 uur: De Nederlandse basketbalploeg hoopt zondag voor het eerst in twee jaar weer in een volledig gevuld Topsportcentrum in Almere te spelen. De ’Orange Lions’ nemen het dan op tegen Rusland in het kader van de WK-kwalificatie.

De ploeg van bondscoach Maurizo Buscaglia komt eerst nog donderdag in Perm uit tegen de nog ongeslagen Russen. Oranje verloor de eerste twee WK-kwalificatieduels: thuis tegen IJsland en uit tegen Italië. Een plek bij de eerste drie in de poule van vier landen is vereist voor een plaats in de tweede ronde van het kwalificatietraject voor het WK van 2023. Over twee jaar wordt het WK gespeeld in Japan, Indonesië en Filipijnen.

De bond Basketball Nederland mikt op een vol huis nu vrijwel alle beperkende coronamaatregelen zijn opgeheven. De volledige capaciteit van 3000 zitplaatsen kan worden benut bij het duel dat om 15.30 uur begint. De laatste keer dat Topsportcentrum Almere helemaal vol zat voor een interland van het Nederlands mannenteam was op 24 februari 2020, toen Kroatië in de EK-kwalificatie op bezoek kwam, net voor het uitbreken van de coronapandemie. Nederland verloor, maar plaatste zich wel voor het EK dat met een jaar uitstel in september plaatsvindt in de landen Tsjechië, Georgië, Duitsland en Italië.

Van Driel nieuwe bondscoach hockeyers Jong Oranje

16.50 uur: Erik van Driel wordt de nieuwe bondscoach van de hockeyers van Jong Oranje. Nu coacht hij nog de talenten bij de vrouwen. Daar maakt Van Driel het seizoen af. De vrouwen van Jong Oranje spelen tot de zomer nog een EK en een WK.

Van Driel wordt de opvolger van Michiel van der Struijk, die eind vorig jaar al zijn afscheid aankondigde. Jong Oranje speelt eind juli het EK in Gent. Daar zal Jesse Mahieu, eerder assistent-bondscoach onder Van der Struijk, het team met spelers onder de 21 jaar coachen.

Atleet Farah loopt in Londen eerste wedstrijd sinds klein jaar

15.59 uur: Meervoudig olympisch en wereldkampioen Mo Farah zal op 2 mei voor het eerst na bijna een jaar weer een wedstrijd lopen. De Brit neemt die dag deel aan de Vitality London 10.000, een stratenloop over 10 kilometer in de hoofdstad van het Verenigd Koninkrijk. Farah (38) kampte lang met een voetblessure.

Farah pakte zowel op de Olympische Spelen van Londen 2012 als die van Rio vier jaar later het goud op de 5000 en de 10.000 meter. Hij slaagde er vorig jaar niet in zich te kwalificeren voor de Spelen van Tokio. Na zijn teleurstellende optreden op de Britse atletiekkampioenschappen leek het einde van zijn loopbaan in zicht, maar inmiddels toont hij zich weer ambitieus. „Ik heb hard gewerkt aan mijn herstel en ik heb nog een paar maanden hard trainen voor de boeg. Met de Vitality London heb ik een mooi doel”, liet Farah optekenen.

Hij won de wedstrijd al zeven keer. „Ik heb goede herinneringen en hardlopen door Londen gaat nooit vervelen. De sfeer onder de duizenden deelnemers is altijd geweldig. Ik kan niet wachten om er aan de start te staan.”

Vitesse niet akkoord met vier duels schorsing aanvaller Grbić

15.37 uur: Vitesse gaat niet akkoord met het schikkingsvoorstel van vier wedstrijden schorsing, waarvan één voorwaardelijk, dat aanvaller Adrian Grbić heeft gekregen. De 25-jarige Oostenrijker kreeg zondag ruim tien minuten na zijn invalbeurt tegen FC Utrecht rood nadat hij een tegenstander in het gezicht had geraakt. Vitesse verwacht dat de zaak woensdag wordt behandeld wanneer de tuchtcommissie van de KNVB bijeenkomt.

Met tien man wisten de Arnhemmers nog wel gelijk te maken in Utrecht (1-1). De komende wedstrijden speelt Vitesse in de Eredivisie tegen NEC, Sparta Rotterdam en Heracles Almelo.

Juventus mist Chiellini en Dybala in Champions League

15.03 uur: Juventus gaat zonder Giorgio Chiellini en Paulo Dybala naar Spanje voor het eerste duel met Villarreal in de achtste finales van de Champions League. Aanvoerder Chiellini en vicecaptain Dybala zijn beiden geblesseerd. Trainer Massimiliano Allegri hoopt tegen Villarreal wel een beroep te kunnen doen op Leonardo Bonucci.

Bonucci (34) ontbrak vrijdag net als de al wat langer geblesseerde Chiellini (37) in de derby tegen Torino in de Serie A (1-1). Matthijs de Ligt opende in Turijn de score voor Juventus. Dybala ging aan het begin van de tweede helft geblesseerd naar de kant. De Italiaanse internationals Federico Chiesa en Federico Bernardeschi ontbreken eveneens.

Bonucci traint weer mee, maar het is nog onduidelijk of de Italiaanse verdediger kan spelen tegen Villarreal, de club van Arnaut Danjuma. De Oranje-international maakte zaterdag tegen Granada een hattrick (4-1).

Bij Juventus wordt veel verwacht van aankoop Dusan Vlahovic, de Servische topscorer die afgelopen maand overkwam van Fiorentina. „Maar we moeten niet vergeten dat hij pas 22 jaar is en dinsdag debuteert in de Champions League”, aldus Allegri.

Rugblessure houdt Auger-Aliassime na twee tennisfinales uit Dubai

13.37 uur: De Canadese tennisser Félix Auger-Aliassime heeft zich vanwege een rugblessure teruggetrokken uit het ATP-toernooi van Dubai. De nummer 9 van de wereld bereikte op zijn laatste twee toernooien de finale. De 21-jarige Canadees won deze maand het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam en verloor zondag in de eindstrijd in Marseille van de Rus Andrej Roeblev.

Auger-Aliassime zou deze week net als onder anderen Novak Djokovic meedoen aan het hardcourttoernooi van Dubai. Zijn plek in het speelschema wordt overgenomen door de Australische ’lucky loser’ Alexei Popyrin. De Canadees was als derde geplaatst. Botic van de Zandschulp doet ook mee aan het toernooi in Dubai. De Nederlandse nummer 50 van de wereld treft de Zuid-Afrikaan Lloyd Harris, 35e op de mondiale ranking, in de eerste ronde.

Doelman Neuer na operatie terug op het veld

13.36 uur: Doelman Manuel Neuer staat ruim twee weken na zijn operatie weer op het veld. De 35-jarige keeper van Bayern München werd begin deze maand geopereerd aan zijn rechterknie. Neuer mocht maandag van de medische staf op het veld al weer wat loopoefeningen doen.

„Alles verloopt volgens plan, ik maak goede stappen in mijn herstel”, zei Neuer een dag eerder al in een vragenronde met supporters op Instagram. Neuer liet zich opereren aan de binnenmeniscus van zijn rechterknie. De verwachting was al dat hij binnen enkele weken weer op het veld zou staan.

Met reservekeeper Sven Ulreich onder de lat verloor Bayern onlangs in de Bundesliga met 4-2 bij VfL Bochum. Het eerste duel met Red Bull Salzburg in de achtste finales van de Champions League eindigde afgelopen week in 1-1. Bayern versloeg SpVgg Greuther Fürth zondag met 4-1 en staat stevig aan kop in de Duitse competitie.

Prijzengeld in Ronde van Vlaanderen gelijk voor mannen en vrouwen

13.01 uur: In de Ronde van Vlaanderen krijgen vrouwen voortaan evenveel prijzengeld als de mannen. Flanders Classics, dat de Vlaamse voorjaarsklassiekers organiseert, maakte bekend dat de wielrensters dezelfde beloning gaan krijgen als de wielrenners. Dit jaar geldt dat alleen voor de Ronde van Vlaanderen, volgend jaar voor alle koersen die onder Flanders Classics vallen.

„Volgend jaar willen we het prijzengeld van al onze koersen gelijk stellen. Maar aangezien er het budget voor is, doen we dat voor de Ronde van Vlaanderen nu al”, zei directeur Tomas Van den Spiegel in het Brusselse kantoor van KPMG, hoofdsponsor van de vrouwenkoersen van Flanders Classics. „Ik hoop dat andere organisatoren ons voorbeeld volgen.”

Flanders Classics organiseert Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen, de Scheldeprijs, Brabantse Pijl en op zondag 3 april de Ronde van Vlaanderen. Afgelopen jaar won Annemiek van Vleuten de Belgische klassieker. De Nederlandse kreeg naar verluidt 1365 euro, de Deen Kasper Asgreen ontving als winnaar bij de mannen een premie van 20.000 euro.

De prijzenpot bestaat dit jaar zowel bij de mannen als de vrouwen uit in totaal 50.000 euro. „Er is geen tijd om ons op de borst te kloppen, we moeten vooruit denken”, zegt Van den Spiegel. „Er kan nog veel meer gebeuren. Zo wordt er nog niet betaald voor de tv-rechten van vrouwenkoersen en ook voor inkomsten uit sponsoring en VIP-arrangementen is het vrouwenwielrennen te afhankelijk van de mannensport. Dat terwijl er zeker het potentieel is om van vrouwenwielrennen een zelfstandig product te maken. In het tennis is dat gerealiseerd, met het wielrennen moeten we daar ook naartoe.”

De directeur van Flanders Classics vindt dat de parcoursen voor mannen en vrouwen nagenoeg gelijk moeten worden. Nu is de route bij de mannen vaak aanzienlijk langer. „Als je de Ronde van Vlaanderen wint, wil je over de Koppenberg gereden hebben, of je nu man of vrouw bent.”

Sloveense scheidsrechter voor Ajax in Champions League

11.30 uur: Ajax krijgt woensdag in de eerste ontmoeting met Benfica in de achtste finales van de Champions League te maken met een Sloveense scheidsrechter. De Europese voetbalbond UEFA heeft Slavko Vincic aangesteld voor het duel in het Estádio da Luz in Lissabon. De wedstrijd begint om 21.00 uur.

Vincic floot Ajax één keer eerder in Europees verband, op 6 augustus 2019 in de voorrondes van de Champions League tegen PAOK. Dat duel in Griekenland eindigde in 2-2. Ajax won de return met 3-2 en haalde uiteindelijk via de play-offs de groepsfase van het hoofdtoernooi.

De Sloveen had eerder dit seizoen de leiding over het duel tussen PSV en Benfica in de play-offs van de Champions League. De return in Eindhoven eindigde in 0-0, voor Benfica genoeg om de groepsfase te halen. Vincic stuurde de Braziliaanse verdediger Lucas Veríssimo van Benfica al na een half uur met twee keer geel van het veld.

MotoGP-coureur Bagnaia twee jaar langer bij wereldkampioen Ducati

11.13 uur: De Italiaanse motorcoureur Francesco Bagnaia heeft zijn contract bij Ducati met twee jaar verlengd. De 25-jarige rijder, nummer 2 van afgelopen seizoen in de MotoGP, ligt bij de Italiaanse renstal nu tot eind 2024 vast. Bagnaia boekte vorig jaar vier overwinningen in de koningsklasse en moest in het eindklassement alleen de Franse wereldkampioen Fabio Quartararo voor zich dulden. De coureur hielp Ducati wel aan de wereldtitel bij de constructeurs.

Bagnaia zegt „blij en trots” te zijn met zijn contractverlenging. „Voor Ducati rijden in de MotoGP is altijd mijn droom geweest. Ik ga proberen het vertrouwen van het team terug te betalen met resultaten op de baan.” Luigi Dall’Igna, de baas van het Ducati-team, zegt dat zijn coureur afgelopen seizoen duidelijk is gegroeid. „Met zijn kwaliteiten weet ik zeker dat hij de potentie heeft om samen met ons voor de titel te gaan.”

Het nieuwe MotoGP-seizoen begint op 6 maart in Qatar.

Waterpolosters starten World League zonder nieuwe bondscoach

09.16 uur: De Nederlandse waterpolosters beginnen zonder de nieuwe bondscoach Evangelos Doudesis aan de World League. De opvolger van Arno Havenga moet de reis naar Hongarije vanwege een positieve coronatest overslaan. Bas de Jong, de coach van Jong Oranje, zit dinsdagavond in Boedapest als vervanger van Doudesis op de bank.

De waterpolosters bleven vorig jaar op de Olympische Spelen van Tokio steken in de kwartfinales. De ploeg van Havenga verloor met 14-11 van Hongarije en eindigde de Spelen op de zesde plaats. Havenga, sinds 2013 de bondscoach, besloot daarna te stoppen. De 47-jarige Rotterdammer ging bij zwembond KNZB verder als manager topwaterpolo. Zijn assistent Doudesis promoveerde tot hoofdcoach.

De geboren Griek, die al jaren in Nederland werkt, selecteerde vijftien speelsters voor het weerzien met Hongarije.

Curry schiet Team LeBron naar winst van All Star-wedstrijd

07.23 uur: Het team van LeBron James heeft de jaarlijkse All Star-wedstrijd in de NBA gewonnen. James en zijn ploeggenoten versloegen Team Durant in Cleveland met 163-160. Stephen Curry speelde de hoofdrol in de ’showwedstrijd’ tussen de beste basketballers uit de NBA.

De 33-jarige vedette van Golden State Warriors schoot 50 punten bij elkaar, vrijwel allemaal van buiten de driepuntslijn. Curry legde 27 keer aan voor een driepunter en gooide 16 keer raak. „Het was heel leuk”, zei Curry, die het publiek vermaakte met zijn spel en door zijn teamgenoten ook steeds in stelling werd gebracht. „Ik had al snel het juiste gevoel te pakken en bleef maar scoren. Ik probeerde er een beetje een show van te maken. Ik wilde zoiets graag eens meemaken in de All Star Game.”

Curry werd gekozen tot meest waardevolle speler (MVP). Teamcaptain LeBron James kwam in zijn achttiende All Star-wedstrijd tot 24 punten. De 37-jarige superster van Los Angeles Lakers haalde de zege binnen voor zijn ploeg door bij een stand van 161-160 de beslissende punten te maken.

Kevin Durant, de captain van het andere team, ontbrak in Cleveland. Zijn oma overleed eerder op de dag. De 33-jarige speler van Brooklyn Nets zou vanwege een knieblessure sowieso niet hebben meegespeeld. Bij Team Durant was Joel Embiid de topscorer met 36 punten.