Sport kort: nieuwe bondscoach waterpolosters mist start World League

Waterpolosters starten World League zonder nieuwe bondscoach

09.16 uur: De Nederlandse waterpolosters beginnen zonder de nieuwe bondscoach Evangelos Doudesis aan de World League. De opvolger van Arno Havenga moet de reis naar Hongarije vanwege een positieve coronatest overslaan. Bas de Jong, de coach van Jong Oranje, zit dinsdagavond in Boedapest als vervanger van Doudesis op de bank.

De waterpolosters bleven vorig jaar op de Olympische Spelen van Tokio steken in de kwartfinales. De ploeg van Havenga verloor met 14-11 van Hongarije en eindigde de Spelen op de zesde plaats. Havenga, sinds 2013 de bondscoach, besloot daarna te stoppen. De 47-jarige Rotterdammer ging bij zwembond KNZB verder als manager topwaterpolo. Zijn assistent Doudesis promoveerde tot hoofdcoach.

De geboren Griek, die al jaren in Nederland werkt, selecteerde vijftien speelsters voor het weerzien met Hongarije.

Curry schiet Team LeBron naar winst van All Star-wedstrijd

07.23 uur: Het team van LeBron James heeft de jaarlijkse All Star-wedstrijd in de NBA gewonnen. James en zijn ploeggenoten versloegen Team Durant in Cleveland met 163-160. Stephen Curry speelde de hoofdrol in de ’showwedstrijd’ tussen de beste basketballers uit de NBA.

De 33-jarige vedette van Golden State Warriors schoot 50 punten bij elkaar, vrijwel allemaal van buiten de driepuntslijn. Curry legde 27 keer aan voor een driepunter en gooide 16 keer raak. „Het was heel leuk”, zei Curry, die het publiek vermaakte met zijn spel en door zijn teamgenoten ook steeds in stelling werd gebracht. „Ik had al snel het juiste gevoel te pakken en bleef maar scoren. Ik probeerde er een beetje een show van te maken. Ik wilde zoiets graag eens meemaken in de All Star Game.”

Curry werd gekozen tot meest waardevolle speler (MVP). Teamcaptain LeBron James kwam in zijn achttiende All Star-wedstrijd tot 24 punten. De 37-jarige superster van Los Angeles Lakers haalde de zege binnen voor zijn ploeg door bij een stand van 161-160 de beslissende punten te maken.

Kevin Durant, de captain van het andere team, ontbrak in Cleveland. Zijn oma overleed eerder op de dag. De 33-jarige speler van Brooklyn Nets zou vanwege een knieblessure sowieso niet hebben meegespeeld. Bij Team Durant was Joel Embiid de topscorer met 36 punten.