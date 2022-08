Debutant Gijs Brouwer verrast op US Open

Na iets minder dan 2 uur maakte Brouwer het af op zijn derde wedstrijdpunt. Na een vreugdekreet viel hij vervolgens langs de kant zijn coach Michiel Schapers in de armen. Ook kreeg hij de felicitaties van Daviscupcaptain Paul Haarhuis.

Brouwer speelde sterk op de kleine baan 8 van Flushing Meadows. Hij leek weinig last te ondervinden van de zenuwen en dreef de taaie Mannarino tot wanhoop. In totaal sloeg Brouwer slechts zeventien onnodige fouten.

Het matchpoint

Beelden: Discovery+

Op de belangrijke momenten bleef Brouwer opvallend koel en serveerde hij sterk. In de derde set kende hij een moeilijke fase nadat Mannarino een break achterstand ongedaan had gemaakt en zich verbaal had laten gelden. Kort daarvoor leek de Fransman nog tegen de kramp te vechten en maakte hij een gebaar alsof hij fysiek op was. Hij knokte echter tot de laatste punt, maar de debutant bezweek niet.

De 26-jarige Brouwer is de nummer 181 van de wereld. Hij mocht op de US Open voor de tweede keer meedoen aan de kwalificaties van een grandslamtoernooi en boekte vorige week drie overwinningen in de voorronden.

Mannarino (34) is de mondiale nummer 45. Hij schreef afgelopen zaterdag het ATP-toernooi van Winston-Salem op zijn naam. Bij de laatste vier liet hij daar Botic van de Zandschulp met 6-0 6-4 kansloos.

In de tweede ronde neemt Brouwer het op tegen de winnaar van het duel tussen de Belg David Goffin en Lorenzo Musetti uit Italië. Brouwer heeft in New York al 120.000 euro verdiend, terwijl hij voor dit toernooi in totaal 'pas' 167.000 euro bij elkaar had geslagen.

Brouwer begon dit jaar als de nummer 367 van de wereld. Begin april haalde hij de kwartfinales op het ATP-toernooi van Houston.