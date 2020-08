Marianne Vos grijpt net naast winst in La Course

Er moest een fotofinish aan te pas komen, maar daar kwam toch wel duidelijk uit dat de renster van Trek-Segafredo als eerste over de finishlijn kwam en de zevende editie van La Course op haar naam wist te schrijven. Demi Vollering werd knap derde.

In de sprint van een kopgroep van zes leek Vos (CCV-Liv) lang op weg naar haar derde zege in La Course, maar net voor de streep aan de Promenade des Anglais van Nice werd ze dus nog gepasseerd door Deignan. Ook wereldkampioene Annemiek van Vleuten maakte deel uit van de kopgroep.

,,Ik ging te vroeg ja, had even langer moeten wachten”, redeneerde Vos na afloop. ,,Achteraf is het makkelijk praten. Ik had redelijk wat geleden, en dan mag je zo’n inschattingsfoutje niet maken.”