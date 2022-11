Premium Het beste van De Telegraaf

Skeletonster Kimberley Bos in Vancouver van beruchte ijsbaan af: ’Heb wel wat blauwe plekken, ja’

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Kimberley Bos in actie. Ⓒ FOTO VIESTURS LACIS

AMSTERDAM - Hoewel tijdens de Winterspelen in Peking de focus op de schaatssporten lag, scheurde Kimberley Bos met 130 kilometer per uur naar een voor Nederland historische bronzen plak. Voor velen was dat een grote verrassing, maar de 29-jarige skeletonster was de hele winter al een ’lastige klant’ voor haar rivalen uit gerenommeerde sleelanden als Duitsland, Amerika en Canada. In Vancouver staat donderdag de eerste wereldbeker van het nieuwe seizoen op het programma. Tevens geeft Bos antwoord op een prangende vraag die ze in Peking nog niet kon beantwoorden.