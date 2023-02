Diane van Es stunt met WK- en olympische limiet: ’Krankzinnige prestatie’

Met haar tijd verpulverde ze het Nederlands record van Lornah Kiplagat uit 2004, dat stond op 30.59 min. De 23-jarige Rotterdamse noemt het resultaat ‘bizar’. ,,Ik dacht dat ik goed was en droomde er van dat ik deze tijd ooit een keer zou kunnen gaan lopen op de baan, maar had nooit verwacht dat dit nu al uit zou komen.” De voorbereiding op de wedstrijd in Schoorl verliepen goed. ,,Ik heb zes weken op 1800 meter hoogte getraind in Namibië, dat heeft daaraan bijgedragen.” Van Es loopt in maart een halve marathon in New York. ,,Daar kan ik nu vijf weken naar toe werken.”

Grete Koens

Haar coach Grete Koens spreekt over ‘een krankzinnige prestatie’. ,,Dit had ik echt niet aan zien komen. Niemand, zelfs ik niet. Ik moest dan ook twee keer op de klok kijken toen ze over de finish kwam. Helemaal knap is het dat ze het zonder haaswerk heeft gedaan. Halverwege kwam ze door in 15.09, slechts twee seconden boven haar persoonlijk record op de 5 kilometer. Eigenlijk had ik vooraf een eindtijd rond de 31.15 minuten voor ogen.”

’Enorm scherp’

De internationale limiet van 30.40 voor kwalificatie voor de WK en Spelen noemt Koens ‘enorm scherp’. ,,Die kun je tegenwoordig gelukkig ook op de weg lopen, want op de baan zijn zulke topwedstrijden over 10.000 meter erg dun gezaaid.” Koens was dan ook nog aan het bestuderen hoe ze een wedstrijd met mannelijke hazen op de weg kon organiseren. ,,Maar dat hoeft nu niet meer. Dit is echt super, want nu kunnen we in alle rust een ideale planning volgen richting deze toernooien.”