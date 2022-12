Statistieken WK: Messi en Alvarez rollen Kroatië op

De Arabieren vinden het prachtig, de Argentijnen nóg prachtiger en de FIFA, met president Infantino voorop, kan sinds dinsdagavond laat zijn geluk niet op. De beste speler ter wereld staat in de finale van het WK in Qatar na een 3-0 zege op Kroatië. Een cadeautje voor de miljarden-investeringen van de Qatari. Na olietankers vol kritiek eindigt hun toernooi zondag in elk geval met de gedroomde sterspeler in de eindstrijd.