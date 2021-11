Neymar vermoedelijk twee maanden langs de kant

De Franse koploper liet weten dat de Braziliaanse vedette een beschadiging aan de banden van zijn linkerenkel heeft opgelopen. Over enkele dagen volgt nieuw onderzoek, mogelijk dat de diagnose dan nog wordt bijgesteld.

In de slotfase van het duel met Saint-Étienne viel Neymar zondagavond uit. De blessure liet zich aanvankelijk ernstig aanzien. „Helaas horen deze tegenslagen bij het leven van een sporter”, schreef Neymar kort na het incident op Instagram bij foto’s van het moment. „Ik kom beter en sterker terug.”

Trainer Bosz wint met Lyon bij Montpellier

Trainer Peter Bosz heeft met Olympique Lyon de tweede overwinning op rij geboekt. In de Franse competitie pakte Lyon de winst bij Montpellier dankzij een doelpunt van Lucas Paquetá: 0-1. Donderdag had de ploeg van Bosz in de Europa League met 3-1 gewonnen bij de Deense club Brøndby.

Lyon staat met 22 punten uit veertien wedstrijden op de zevende plaats in de Ligue 1. De achterstand op koploper Paris Saint-Germain bedraagt al 18 punten.

Bosz moet komende woensdag met zijn ploeg in een leeg stadion spelen tegen Stade de Reims. Vorige week werd de thuiswedstrijd tegen Olympique Marseille al na een paar minuten gestaakt, nadat vanuit het publiek een flesje water op het hoofd van Dimitri Payet was gegooid. Voor straf moet Lyon voorlopig zonder publiek voetballen.