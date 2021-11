Vrees voor zware blessure Neymar: ’Ik kom beter en sterker terug’

In een duel met Yvann Macon, die een sliding maakte, klapte de enkel van Neymar helemaal dubbel toen hij per ongeluk op de voet van Macon ging staan. Hij werd per brancard van het veld gedragen.

„Helaas horen deze tegenslagen bij het leven van een sporter”, schreef Neymar op Instagram. „Ik kom beter en sterker terug.” PSG heeft nog niets gemeld over de ernst van de kwetsuur.

Overigens won Paris Saint-Germain de uitwedstrijd. De koploper in Frankrijk zegevierde zonder de geblesseerde Georginio Wijnaldum met 3-1.

Denis Bouanga opende de score voor de thuisploeg. Vervolgens scoorden Marquinhos (2) en Ángel Di María voor PSG. Lionel Messi bereidde alle drie de treffers voor. Saint-Étienne speelde ruim een helft met tien man. Thimothée Kolodziejczak kreeg een rode kaart toen zijn ploeg nog met 1-0 leidde.

Sergio Ramos maakt zijn langverwachte debuut voor Paris Saint-Germain. De verdediger verruilde Real Madrid aan het einde van het vorige seizoen voor PSG. Maar vanwege verschillende blessures moest hij zijn debuut steeds uitstellen.

PSG verstevigde de koppositie van de Franse Ligue 1. OGC Nice, de huidige nummer 2, volgt al op 14 punten.

Trainer Bosz wint met Lyon bij Montpellier

Trainer Peter Bosz heeft met Olympique Lyon de tweede overwinning op rij geboekt. In de Franse competitie pakte Lyon de winst bij Montpellier dankzij een doelpunt van Lucas Paquetá: 0-1. Donderdag had de ploeg van Bosz in de Europa League met 3-1 gewonnen bij de Deense club Brøndby.

Lyon staat met 22 punten uit veertien wedstrijden op de zevende plaats in de Ligue 1. De achterstand op koploper Paris Saint-Germain bedraagt al 18 punten.

Bosz moet komende woensdag met zijn ploeg in een leeg stadion spelen tegen Stade de Reims. Vorige week werd de thuiswedstrijd tegen Olympique Marseille al na een paar minuten gestaakt, nadat vanuit het publiek een flesje water op het hoofd van Dimitri Payet was gegooid. Voor straf moet Lyon voorlopig zonder publiek voetballen.