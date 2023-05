Fred Rutten over vertrek Ruud van Nistelrooy: ’Het kwam binnen als een bom’

Rutten heeft na het plotselinge opstappen van Van Nistelrooy geen contact meer met hem gezocht. „Ik heb hem niet meer gesproken, wel nog een What’sApp gestuurd”, aldus Rutten. Ik heb zelf ook in deze situatie gezeten. Best vaak. Ik weet hoe je je dan voelt. Dan heb je er geen behoefte aan om iedereen te woord te staan.”

De trainer ad-interim voor één duel merkte dat de beslissing van Van Nistelrooy om per direct op te stappen een grote impact had op de groep. „Als dat gebeurt, is het heel down. Dat is heel normaal. Het gaat om een mens. Ik heb heel veel gesprekjes gevoerd. Daar zit heel veel teleurstelling in. Jonge spelers die dit voor het eerst meemaken. Die hebben wel even vijf minuten nodig waarin een arm om hen heen wordt gelegd”, aldus de ervaren trainer, die toch weer snel het vizier op de belangrijke uitwedstrijd tegen AZ heeft geprobeerd te krijgen. „In alle rust ga je een trainingsvorm bedenken, waardoor je als team kunt functioneren. Dat hebben we gedaan.”

Feestje plek 2 niet gepast

Het is niet de bedoeling van Rutten om al te ingrijpende wijzigingen door te voeren. „We zijn bezig aan een heel goede reeks. Dan is mijn basisgedachte om niet het hele spulletje overhoop te gooien. Als ik vandaag of morgen voel dat iemand zo diep zit dat hij niet een topprestatie kan leveren, dan moet ik ingrijpen als professional.”

Het belang van de wedstrijd tegen AZ, waarin PSV strijdt om het veiligstellen van de tweede plek en kwalificatie voor de derde voorronde van de Champions League, is gigantisch beseft Rutten. Maar als het lukt is een feestje niet op zijn plek vindt de trainer ad interim. Rutten vindt dat PSV geen feest moet vieren als de tweede plek wordt heroverd.

„PSV is een grote club. Dan vind ik het niet gepast om een feestje te gaan bouwen. De norm van PSV is kampioen worden. Dat is niet gelukt, maar het is duidelijk dat we als PSV heel graag Champions League willen spelen. Als dat niet gaat lukken, is dat een enorme deceptie voor de club. Maar niet alleen deze club, maar ook voor alle deelnemers aan dit proces”, aldus Rutten, die na eerdere periodes als assistent-trainer en hoofdtrainer van PSV verwacht in Alkmaar zijn laatste wedstrijd in dienst van PSV te gaan beleven. „In voetballand is alles mogelijk, maar ik ga er wel vanuit, dat dit mijn laatste wedstrijd in dienst van PSV is.”