Red Bull-teambaas wil Max Verstappen snel bijpraten

Verstappen viel de laatste twee races, beiden in Italië, uit na motorproblemen. Hoewel de Nederlandse coureur zich nog inhield, was duidelijk dat hij logischerwijs flink gefrustreerd was. „Ik neem maar een week pauze, want ik ben er even helemaal klaar mee”, stelde Verstappen.

Horner begrijpt de teleurstelling bij zijn kopman volledig, stelt hij in zijn column op de website van Red Bull Racing. „Want Max zat er gelijk bij vanaf zijn eerste ronde op Mugello. We hadden een heel snelle auto en boekten progressie tijdens het weekeinde. Dit vreet dan ook aan hem. In het heetst van de strijd, wanneer je van de adrenaline bij de start overgaat tot de frustratie van het eindigen in de grindbak, is het alleen maar natuurlijk om dat dan te uiten over de boordradio.”

Horner vervolgt: „Het was de tweede race op rij en voor Max een enorme frustratie, omdat hij zo hongerig is en zo graag wil. Als hij die honger niet had, was hij niet de coureur die hij nu is. Hij wil elk weekeinde vechten voor de overwinning. Hij moet het nu uit zijn systeem zien te krijgen en vooruitkijken. Voor de Grand Prix in Sotsji (27 september, red.) zullen we met hem bespreken wat er achter de schermen is gedaan door Honda en het team om het probleem te verhelpen voor de volgende race.”