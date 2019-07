Denswil leeft mee met ernstig zieke coach

„We hebben als team een videogesprek met hem gevoerd. We wilden hem graag laten weten dat we willen vechten voor hem”, aldus de voormalig speler van Ajax. Hij is voor zes miljoen euro overgekomen van Club Brugge.

Denswil wordt ploeggenoot van Mitchell Dijks, met wie hij goed bevriend is. „Van hem hoorde ik positieve verhalen over club en staf en dat heeft zeker mijn besluit om naar Bologna te komen beïnvloed. Ik wil hier bewijzen dat ik een goede verdediger ben, wat dat betreft is de Serie A een lakmoesproef”, aldus de 26-jarige Denswil.