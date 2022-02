Formule 1-teams presenteren nieuwe auto’s: Alpine met roze tinten aan de start

De auto’s worden in Barcelona (23-25 februari) en Bahrein (10-12 maart) zes dagen lang getest richting de eerste race op 20 maart in Bahrein.

Ⓒ Haas

Haas

Het Formule 1-team van Haas gaf als eerste een indruk van de gloednieuwe auto, op 4 februari. De VF-22 wordt dit seizoen opnieuw bestuurd door Mick Schumacher en Nikita Mazepin. Haas hoopt op een beter seizoen dan vorig jaar. Toen werd de auto helemaal niet doorontwikkeld, omdat de focus al volledig op 2022 lag. De renstal finishte het hele seizoen niet in de punten. „Het was een lang seizoen, maar ik ben vol vertrouwen dat we in 2022 weer in de mix zitten met de VF-22”, aldus teambaas Günther Steiner.

Ⓒ Haas

Dankzij de via Mazepin binnengehaalde sponsor Uralkali rijdt Haas ook in 2022 in het wit, blauw en rood. Vanwege de nieuwe, technische reglementen zien de auto’s er dit jaar anders uit. De voor- en achtervleugels zijn bijvoorbeeld flink aangepast, de wielen zijn een stuk groter en daarnaast wordt er voor het eerst gebruikgemaakt van E10-brandstof.

Met deze auto gaat Max Verstappen op jacht naar nieuwe wereldtitel Ⓒ Red Bull content pool

Red Bull Racing

Red Bull Racing was op woensdag 9 februari het tweede team dat de nieuwe auto aan de wereld toonde: de RB18. Teambaas Christian Horner erkende wel dat de bolide er binnenkort, als Max Verstappen en Sergio Pérez daadwerkelijk de baan opgaan, wel een stuk anders uitzien dan het showmodel tijdens de presentatie.

Teambaas Christian Horner, Max Verstappen en Sergio Perez bij de onthulling van de nieuwe F1-auto. Ⓒ Red Bull content pool

„Ik kijk ernaar uit om weer in de auto te stappen en om te zien hoe alles aanvoelt”, aldus Verstappen. „Veel is nog onbekend wat betreft de auto. Het is niet dat je als coureur even instapt, in een auto die alleen een upgrade is ten opzichte van vorig jaar. Dat is de grootste verandering. Ik heb voldoende tijd gehad om de batterij weer op te laden en zal zorgen dat ik er fysiek klaar voor ben.”

De presentatie van de nieuwe Aston Martin Ⓒ Aston Martin

Aston Martin

In tegenstelling tot de afbeeldingen bij Haas en het ’showmodel’ van Red Bull onthulde Aston Martin op donderdag 10 februari de nieuwe auto wel zoals-ie er ongeveer uit moet komen te zien. De groene AMR22 - dit jaar met gele accenten - wordt dit seizoen wederom bestuurd door Sebastian Vettel en Lance Stroll. Aston Martin eindigde afgelopen jaar op de zevende plek in het WK voor constructeurs met 77 punten.

Vettel en Stroll Ⓒ Aston Martin

„Hopelijk doen we het beter dan vorig jaar, toen we zeker driekwart van het seizoen de auto niet hebben doorontwikkeld”, aldus Vettel. „We wisten dat het toen zwaar zou worden. Het is afwachten hoe snel we zijn met de nieuwe auto’s. Op dit moment heeft iedereen, bij alle teams, nog goede hoop.”

Het Engelse team van eigenaar Lawrence Stroll, die spreekt over een vijfjarenplan, nam onlangs afscheid van teambaas Otmar Szafnauer. Mike Krack is aangewezen als zijn opvolger. Krack was namens Sauber en BMW Sauber al eerder werkzaam in de koningsklasse. Sinds 2014 stond hij aan het roer van de motorsport-afdeling van BMW.

Ⓒ McLaren

McLaren

McLaren heeft vrijdag zijn bolide voor het nieuwe seizoen gepresenteerd. De Brit Lando Norris, die onlangs verlengde, en de Australiër Daniel Ricciardo kruipen volgend seizoen achter het stuur van de McLaren MCL36. Dat is hetzelfde duo als afgelopen seizoen voor de Britse renstal, daarin behaalde het de vierde plek met 275 punten dankzij onder meer één overwinning van Ricciardo in Monza. De auto lijkt iets minder blauw te bevatten aan de zijkanten, waar er nu meer ruimte is voor zwarte tinten. Dat wordt enigszins gecompenseerd op de achtervleugel.

„Ons Formule 1-team blijft jaar in jaar uit geweldige progressie boeken”, zo stelt CEO Zak Brown. „Dit nieuwe tijdperk met nieuwe regels geeft ons veel perspectief voor de toekomst. Ik kan niet wachten om Lando en Daniel achter het stuur te zien zitten in de MCL36 en ze te laten racen. Lando heeft geweldige progressie geboekt in 2021 met vier podiumplekken en Daniel zijn overwinning in Monza heeft ons eraan herinnerd hoe het is om te winnen.”

McLaren-coureurs Daniel Ricciardo en Lando Norris. Ⓒ ANP/HH

Norris zegt zelf: „Ik ben opgegroeid bij McLaren en ben dan ook ontzettend blij dat ik hier mijn contract heb verlengd. Ik kijk er naar uit om samen te ontdekken wat we kunnen bereiken.” Ricciardo hoopt vooral de gevolgen van de regelwijzigingen te ontdekken. „De nieuwe auto’s zullen weer heel anders aanvoelen dan voorheen. Ik hoop voor dat de verschillen kleiner zijn en er meer kansen komen om vooraan mee te doen.”

McLaren presenteerde niet alleen zijn nieuwe bolide voor de Formule 1. Ook voor de IndyCar en Extreme E werden de wagens voor 2022 getoond.

Ⓒ Alpha Tauri

AlphaTauri

AlphaTauri heeft op maandag 14 februari het doek van de nieuwe auto, de AT03 laten rollen. Ook dit jaar zijn Pierre Gasly en Yuki Tsunoda de coureurs bij het zusterteam van Red Bull Racing. AlphaTauri eindigde vorig jaar als zesde in de constructeursstand. Gasly stond één keer op het podium, in Azerbeidzjan (derde).

Gasly: „Dit jaar zijn de auto’s veel anders, door de nieuwe regels. Ook hoe de wagens eruitzien is compleet veranderd. We zullen de echte mogelijkheden van de AT03 pas kunnen onderzoeken tijdens de testdagen in Barcelona, maar tot dusverre ziet het er geweldig uit. We kunnen niet wachten voordat het nieuwe seizoen begint!”

Dit onderstreept Tsunoda: „Natuurlijk hebben we de auto nog niet gezien op de baan, maar de vorm en het design zijn erg cool.”

Ⓒ Williams

Williams

Het Formule 1-team van Williams was op dinsdag 15 februari de zesde renstal die de auto wereldkundig maakte. In vergelijking met vorig jaar is de kleur blauw nog veel meer aanwezig. Het wit aan de voorkant van de auto is verdwenen. Ook nieuw zijn de rode accenten.

Ⓒ Williams

Voor de details van de echte, nieuwe auto zelf moet de buitenwacht geduld hebben tot de testdagen in Barcelona. Veel gaf Williams naast de kleurstelling namelijk nog niet prijs. De nieuwe auto, de FW44, werd op dinsdag wel al uitgestest tijdens een filmdag op het circuit van Silverstone. De door Williams verspreide beelden van die shakedown gaven al een wat beter beeld van de nieuwe auto.

Teambaas Jost Capito heeft de beschikking over één nieuwe coureur. Alex Albon is de vervanger van de naar Mercedes vertrokken George Russell en vergezelt Nicholas Latifi bij het vermaarde topteam. Albon reed eerder aan de zijde van Max Verstappen anderhalf jaar voor Red Bull Racing, waarvoor hij vorig jaar fungeerde als test- en reservecoureur. „Het is altijd een speciaal moment als je voor het eerst in de auto stapt”, zegt Albon.

De Ferrari-bolide kleurt in 2022 rood met zwart. Ⓒ Ferrari

Ferrari

Ferrari onthulde op donderdag 17 februari de auto voor het nieuwe Formule 1-seizoen voor het grote publiek: de F1-75.

Charles Leclerc en Carlos Sainz poseren naast hun nieuwe auto. Ⓒ Ferrari

Ferrari werd in 2021 met 323,5 punten derde achter Mercedes en Red Bull. De Spanjaard Carlos Sainz en Charles Leclerc uit Monaco zitten dit jaar opnieuw achter het stuur van de rode bolides. Opvallend bij de nieuwe auto zijn de zwarte voor- en achtervleugel, een duidelijke knipoog naar het verleden. Ook is te zien hoe de zogeheten sidepods er duidelijk anders uitzien dan bij andere teams.

Mercedes

Op 18 februari was het de beurt aan Mercedes om hun auto, de W13, voor het nieuwe seizoen te presenteren. Ondanks dat de Duits-Britse renstal met Lewis Hamilton net geen wereldkampioen werd, veroverde het team het afgelopen seizoen wel voor de achtste keer op rij de constructeurstitel. George Russell is de nieuwe teamgenoot van Hamilton.

Mercedes reed de voorbije twee seizoenen in een grotendeels zwarte auto, maar keert nu weer terug naar een overwegend zilvere bolide, met zwarte en groene accenten. Hamilton - teleurgesteld naar de seizoensfinale in Abu Dhabi - hield zich lange tijd stil, maar trad op vrijdag de achttiende voor het eerst weer naar buiten.

„Ik heb nooit gezegd dat ik zou stoppen, maar ik had even tijd nodig om een stapje terug te doen en tijd door te brengen met mijn familie. Het voelt surrealistisch dat dit alweer mijn tiende seizoen wordt bij het team”, stelt Hamilton. „We hebben nu acht titels met het team, dat heeft nog nooit iemand bereikt. We gaan nu hopelijk op naar de volgende. De engineers hebben achter de schermen keihard gewerkt om deze auto, met de nieuwe regels, te ontwerpen.”

De nieuwe auto van Mercedes Ⓒ Daimler AG

Teambaas Toto Wolff stelt blij te zijn met de maatregelen van autosportfederatie FIA. Wedstrijdleider Michael Masi is van het toneel verdwenen en zijn opvolgers krijgen meer assistentie, onder meer via een soort videoscheidsrechter. „Dat is bemoedigend”, aldus Wolff. „De wedstrijd in Abu Dhabi wierp voor ons een schaduw over het seizoen, maar we kijken nu naar de toekomst.”

Nyck de Vries blijft samen met Stoffel Vandoorne reservecoureur bij het topteam.

Alpine

Twee dagen voor de eerste testdag in Barcelona onthulde Alpine de A522. Fernando Alonso en Esteban Ocon zijn net als vorig jaar de coureurs bij het Franse team. In de organisatie zijn wel de nodige veranderingen. Uitvoerend directeur Marcin Budkowski is vertrokken, net als adviseur en niet-uitvoerend voorzitter Alain Prost. De viervoudig wereldkampioen uitte forse kritiek op CEO Laurent Rossi. Otmar Szafnauer - vorig jaar nog aan het roer bij Aston Martin - is de nieuwe teambaas van Alpine.

De nieuwe Alpine Ⓒ Twitter Alpine

De komst van het Oostenrijkse waterbedrijf BWT als titelsponsor zorgt voor een duidelijke aanwezigheid van de kleur roze, zowel op de auto als op de race-overalls. Eerder was BWT sponsor van Aston Martins voorganger Racing Point, dat toen met een vrijwel volledige roze auto reed. Alpine rijdt de eerste twee races van komend seizoen, in Bahrein en Saoedi-Arabië, overigens met een overwegend roze bolide om de nieuwe sponsor te promoten. Daarna rijden Ocon en Alonso rond in de maandag 21 februari gepresenteerde auto.

27 februari: Alfa Romeo

De officiële lancering van de C24, de nieuwe auto van Alfa Romeo, vindt pas plaats na de wintertests in Barcelona. Op het Circuit de Catalunya zal de renstal die testdagen dus met een andere livery rijden. Alfa Romeo maakt gebruik van twee nieuwe coureurs. Valtteri Bottas is overgekomen van Mercedes en Guanyu Zhou is gepromoveerd vanuit de Formule 2. Kimi Räikkönen is gestopt en voor Antonio Giovinazzi was geen plek meer.

Alfa Romeo testte buiten het zicht van de camera’s voor het eerst uit op het circuit van Fiorano in Italië. De C24 was gespoten in camouflage-kleuren.