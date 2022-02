Op deze data presenteren de F1-teams hun nieuwe auto’s

10 februari: Aston Martin

Aston Martin presenteert de AMR22 van de coureurs Sebastian Vettel en Lance Stroll op 10 februari. De auto wordt via een livestream onthuld aan het publiek. Aston Martin eindigde afgelopen jaar op de zevende plek in het WK voor constructeurs met 77 punten.

Het Engelse team nam onlangs afscheid van teambaas Otmar Szafnauer. Mike Krack is aangewezen als zijn opvolger. Krack was namens Sauben en BMW Sauber al eerder werkzaam in de koningsklasse. Sinds 2014 stond hij aan het roer van de motorsport-afdeling van BMW.

11 februari: McLaren

McLaren presenteert zijn nieuwe auto op vrijdag 11 februari. De Brit Lando Norris en de Australiër Daniel Ricciardo, die ook in 2021 voor de Britse renstal reden, kruipen volgend seizoen achter het stuur van de McLaren MCL36.

14 februari: AlphaTauri

AlphaTauri haalt op 14 februari het doek van de nieuwe auto, de AT03. Ook dit jaar zijn Pierre Gasly en Yuki Tsunoda de coureurs bij het zusterteam van Red Bull Racing. AlphaTauri eindigde vorig jaar als zesde in de constructeursstand. Gasly stond één keer op het podium, in Azerbeidzjan (derde).

17 februari: Ferrari

Ferrari onthult op donderdag 17 februari de auto voor het nieuwe Formule 1-seizoen voor het grote publiek: de F1-75.

Ferrari werd in 2021 met 323,5 punten derde achter Mercedes en Red Bull. De Spanjaard Carlos Sainz en Charles Leclerc uit Monaco zitten dit jaar opnieuw achter het stuur van de rode bolides.

18 februari: Mercedes

Op 18 februari is het de beurt aan Mercedes om hun auto, de W13, voor het nieuwe seizoen te presenteren. Ondanks dat de Duitse renstal met Lewis Hamilton net geen wereldkampioen werd, veroverde het team het afgelopen seizoen wel voor de vijfde keer op rij de constructeurstitel.

Het is nog altijd niet duidelijk of Lewis Hamilton ook komend seizoen in de Formule 1 actief is. De 37-jarige Brit houdt zich nog altijd stil na de zinderende ontknoping van het afgelopen seizoen, waarin hij de wereldtitel aan Max Verstappen moest laten. George Russell neemt sowieso plaats in de W13.

21 februari: Alpine

Twee dagen voor de eerste testdag in Barcelona onthult Alpine de A522. Fernando Alonso en Esteban Ocon zijn net als vorig jaar de coureurs bij het Franse team. In de organisatie zijn wel de nodige veranderingen. Uitvoerend directeur Marcin Budkowski is vertrokken, net als adviseur en niet-uitvoerend voorzitter Alain Prost. De viervoudig wereldkampioen uitte forse kritiek op CEO Laurent Rossi.

27 februari: Alfa Romeo

De officiële lancering van de C42, de nieuwe auto van Alfa Romeo, vindt pas plaats na de wintertests in Barcelona. Op het Circuit de Catalunya zal de renstal die testdagen dus met een andere livery rijden. Alfa Romeo maakt gebruik van twee nieuwe coureurs. Valtteri Bottas is overgekomen van Mercedes en Guanyu Zhou is gepromoveerd vanuit de Formule 2. Kimi Räikkönen is gestopt en voor Antonio Giovinazzi was geen plek meer.

