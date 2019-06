Bondscoach Brazilië wil meefluiten met boze fans

Doelpunten van Philippe Coutinho en Gabriel Jesus werden door inmenging van de videoarbiter door scheidsrechter Julio Bascunan alsnog teruggefloten. Bondscoach van de Brazilianen Tite kon niet anders dan het helemaal eens zijn met die beslissingen. Het treffen eindigde in 0-0. „De VAR was correct. Ik heb er helemaal niks over te zeggen. Het was rechtvaardig. ”, sprak Tite na het tweede groepsduel van zijn land in de Copa America.

Het thuispubliek toonde zich net als tegen Bolivia opnieuw uitermate kritisch in São Paulo. Het boegeroep was opnieuw niet van de lucht voor de ploeg van Ajacied David Neres. „We moeten de supporters begrijpen. Ze willen doelpunten zien. Als ik in het publiek had gezeten, had ik Brazilië ook uitgefloten”, vertelde Tite eerlijk.

Overigens is er helemaal niks aan de hand voor Brazilië. Met nog één groepsduel voor de boeg leiden de Goddelijke Kanaries de groep, samen met Peru. De twee landen treffen elkaar in het laatste duel.