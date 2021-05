Roland Garros: veelbesproken Naomi Osaka door, exit Angelique Kerber

Osaka begon uitstekend aan de wedstrijd. Ze brak haar tegenstander direct en liep uit naar een comfortabele 3-0 voorsprong. Bij een 5-3 stand mocht de Japanse de set uitserveren, maar juist op dat moment legde ze een zeer slordige game op de mat. Tig brak terug en even leek de spanning terug. Verder dan 5-4 liet Osaka haar Roemeense tegenstandster echter niet komen. Met een break op love trok ze de eerste set alsnog naar zich toe.

In het tweede bedrijf ging het lange tijd gelijk op. Tig schakelde een tandje bij, waardoor ze goed in de buurt van de Japanse kon blijven. Het verschil tussen de twee tennissters was veel minder groot dan in de eerste set. In de tiebreak schudde Osaka Tig dan toch van zich af (7-4).

De 23-jarige Osaka was de afgelopen dagen het onderwerp van gesprek, nadat ze bekend maakte in Parijs niet met de pers te praten. De Japanse mijdt het journaille op Roland Garros, omdat ze vindt dat er op persconferenties te weinig rekening wordt gehouden met de mentale toestand van tennissers. Het statement van Osaka kon op veel reacties rekenen. Onder andere Novak Djokovic en Rafael Nadal gaven aan de boycot niet te steunen.

Ondanks haar boycot stond Osaka, weliswaar wat onwennig, wel oud-speler Fabrice Santoro op de baan te woord voor een kort interview. „Ik ben heel blij dat ik heb gewonnen op deze mooie baan, waarop ik pas twee keer eerder heb gespeeld”, aldus Osaka, die zich op de vlakte hield en niet werd gevraagd naar haar boycot. „Mijn graveltennis is ’work in progress’. Hoe meer wedstrijden ik speel, hoe beter ik word.”

Kerber

Voor de Duitse Angelique Kerber, drievoudig grandslamwinnares, zit Roland Garros er al op. De nummer 26 van de plaatsingslijst, voormalig nummer 1 van de wereld, had weinig in te brengen tegen Anhelina Kalinina, een qualifier uit Oekraïne.