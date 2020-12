Chelsea mist Ziyech ook in derby met Arsenal

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Chelsea mist Hakim Ziyech ook in derby met Arsenal

17.25 uur: Hakim Ziyech mist zaterdag ook nog de uitwedstrijd van Chelsea tegen Arsenal. Dat vertelde zijn trainer Frank Lampard woensdag op een persconferentie.

Ziyech liep begin deze maand een hamstringblessure op tijdens een duel met Leeds United. Zonder de oud-speler van Ajax verloor Chelsea de afgelopen weken van Everton (1-0) en Wolverhampton (2-1). Ziyech hervatte vorige week de training.

Chelsea speelt twee dagen na het duel met Arsenal alweer, dan tegen Aston Villa. Op 3 januari komt Manchester City naar Stamford Bridge.

Biljarten: Juke Challenge mag doorgaan

17.22 uur: Het Juke Challenge driebandentoernooi mag van de autoriteiten doorgaan. De organisatie kreeg woensdag toestemming van de veiligheidsregio.

Aan het invitatietoernooi nemen vier Nederlandse spelers deel, onder wie de nummer één van de wereldranglijst Dick Jaspers en enkele toppers uit Europa.

De Juke Challenge wordt zonder publiek afgewerkt op 20, 21 en 22 januari in het Brabantse Nistelrode.

Wielersport: Esmée Peperkamp naar Team DSM

15.36 uur: Esmée Peperkamp komt volgend jaar uit voor Team DSM, de opvolger van wielerploeg Sunweb. Peperkamp (23) debuteerde in 2019 in het vrouwenpeloton en viel in het afgelopen korte wielerjaar op met de zevende plaats in de Trophée des Grimpeuses. Ze kwam uit voor het Loving Potatoes Ladies DJR Cycling Team.

„Ik heb altijd op het hoogste niveau willen uitkomen en met Team DSM komt die droom uit”, reageerde de Nijmeegse. Bij deze ploeg kan ik me sneller ontwikkelen. „Volgens de hoogste ploegleider Rudie Kemna heeft Peperkamp de afgelopen jaren sprongen gemaakt. „Ze is pas een paar jaar bezig en ook uit tests blijkt haar ontwikkeling. Ze zal alleen nog in zaken als koerstactiek moeten leren, maar we leggen geen druk op haar.”

IJshockey: Europarlementariërs tegen WK in Wit-Rusland

14.35 uur: Leden van het Europees Parlement hebben een tweede brief geschreven naar de internationale ijshockeybond IIHF waarin ze oproepen om Wit-Rusland de organisatie van het WK te ontnemen. De brief is volgens persbureau DPA ondertekend door 44 Europarlementariërs.

In de brief staat klare taal. Wit-Rusland is in handen van president Alexandr Loekasjenko. „Een wrede dictator en zelfbenoemd ijshockeyfan, die alle morele principes die jullie federatie zo na aan het hart liggen overtreedt”, staat in de brief. Die volgt op een eerdere brief met een gelijke oproep. Een tweede poging was nodig omdat er met de eerste brief niets is gedaan, zei de Duitse Europarlementariër Viola von Cramon.

Het WK ijshockey staat gepland voor 21 mei tot en met 6 juni in Wit-Rusland, dat het toernooi organiseert samen met Letland. Loekasjenko claimt een betwiste overwinning bij de verkiezingen op 9 augustus. Sindsdien laat hij vaak vreedzame protesten van de bevolking met harde hand neerslaan, met doden en gewonden tot gevolg. Ongeveer 30.000 demonstranten zijn opgepakt. „Als het WK ijshockey in Wit-Rusland wordt gehouden, legitimeren en bevestigen we de macht van Loekasjenko”, aldus Von Cramon.

Schansspringen: Recordhouder gepasseerd voor Vierschansentournee

13.01 uur: Tweevoudig winnaar Gregor Schlierenzauer mist dit jaar de eerste twee manches in de prestigieuze Vierschansentournee. De Oostenrijkse skispringer is vanwege zijn tegenvallende resultaten gepasseerd voor de wedstrijden in Oberstdorf (29 december) en Garmisch-Partenkirchen (1 januari). De Oostenrijkse bond wees Stefan Kraft als de kopman aan.

De 30-jarige Schlierenzauer is met 53 wereldbekerzeges recordhouder en was in 2012 en 2013 de beste in de Vierschansentournee. De laatste jaren zijn de resultaten echter heel wat minder en eind vorige maand liep hij ook nog een besmetting met het coronavirus op. Inmiddels is hij daarvan hersteld. Mogelijk kan Schlierenzauer wel de laatste twee manches van de tournee in Innsbruck (3 januari) en Bischofshofen (6 januari) meedoen.

Wielrennen: Nieuwe poging voorzittersverkiezing KNWU op 5 januari

11:13 uur: De congresleden van de nationale wielerbond KNWU mogen op 5 januari opnieuw proberen hun stem uit te brengen bij de verkiezing van een nieuwe voorzitter. Vanwege de lockdown gebeurt dat opnieuw online.

De vorige poging een opvolger aan te wijzen voor de vertrokken Marcel Wintels liep half november uit op een farce. Niet alle stemgerechtigden slaagden erin via een speciaal ingerichte server hun voorkeur kenbaar te maken.

De strijd gaat tussen de door een sollicitatiecommissie voorgedragen Marc van den Tweel en de door rennersvakbond VVBW naar voren geschoven Gerry van Gerwen. Tijdens een extra congres via Teams wordt opnieuw via een online stemtool gestemd. Om niet weer voor verrassingen te komen, heeft de KNWU besloten de stemprocedure een dag eerder met de congresleden te testen.

Atletiekbaas Coe reputaties tellen niet in strijd tegen doping

10:50 uur: Reputaties tellen niet in de atletiek als het gaat om dopingstraffen. Ook de grote namen worden aangepakt. Dat zegt voorzitter Sebastian Coe van de mondiale atletiekbond World Athletics. „We hebben met de integriteitseenheid AIU een organisatie die onbevreesd en meedogenloos de bedriegers straft.”

Coe refereerde onder anderen aan de wereldkampioenen Christian Coleman (100 meter) en Salwa Eid Naser (400 meter), die kortgeleden door de AIU zijn geschorst vanwege het missen van dopingcontroles. De Amerikaan Coleman mist de Olympische Spelen, de zaak van de atlete uit Bahrein loopt nog bij het sporttribunaal CAS.

„We hebben laten zien dat we er niet voor terugdeinzen om ook atleten met een grote reputatie te straffen. We beschermen niemand en pakken iedereen aan die een overtreding heeft begaan”, aldus de Brit, zelf tweevoudig olympisch kampioen op de 1500 meter.

Basketbal: Kampioensringen helpen Lakers niet aan winst op Clippers

Titelverdediger Los Angeles Lakers is het nieuwe seizoen in het Amerikaanse profbasketbal NBA begonnen met een nederlaag tegen stadgenoot Los Angeles Clippers: 109-116.

De spelers van de Lakers kregen voor het duel in het lege Staples Center hun kampioensringen over de vingers geschoven, maar het juweel bracht nog niet het beste spel naar boven. De kampioen stond de hele wedstrijd achter tegen de Clippers, bij wie Paul George de topschutter was met 33 punten. LeBron James, de vedette van de Lakers, kwam tot 22 punten.

Brooklyn Nets boekte in zijn openingsduel van de NBA een overtuigende zege op Golden State Warriors: 125-99. De Nets profiteerde voor het eerst van het sterkoppel Kevin Durant en Kyrie Irving. Durant, die zijn eerste seizoen bij de Nets volledig miste door een achillespeesblessure, scoorde 22 punten, terwijl Irving 26 punten noteerde.