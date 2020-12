Nieuwe poging voorzittersverkiezing wielerbond KNWU

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Wielrennen: Nieuwe poging voorzittersverkiezing KNWU op 5 januari

11:13 uur De congresleden van de nationale wielerbond KNWU mogen op 5 januari opnieuw proberen hun stem uit te brengen bij de verkiezing van een nieuwe voorzitter. Vanwege de lockdown gebeurt dat opnieuw online.

De vorige poging een opvolger aan te wijzen voor de vertrokken Marcel Wintels liep half november uit op een farce. Niet alle stemgerechtigden slaagden erin via een speciaal ingerichte server hun voorkeur kenbaar te maken.

De strijd gaat tussen de door een sollicitatiecommissie voorgedragen Marc van den Tweel en de door rennersvakbond VVBW naar voren geschoven Gerry van Gerwen. Tijdens een extra congres via Teams wordt opnieuw via een online stemtool gestemd. Om niet weer voor verrassingen te komen, heeft de KNWU besloten de stemprocedure een dag eerder met de congresleden te testen.

Atletiekbaas Coe reputaties tellen niet in strijd tegen doping

10:50 uur: Reputaties tellen niet in de atletiek als het gaat om dopingstraffen. Ook de grote namen worden aangepakt. Dat zegt voorzitter Sebastian Coe van de mondiale atletiekbond World Athletics. „We hebben met de integriteitseenheid AIU een organisatie die onbevreesd en meedogenloos de bedriegers straft.”

Coe refereerde onder anderen aan de wereldkampioenen Christian Coleman (100 meter) en Salwa Eid Naser (400 meter), die kortgeleden door de AIU zijn geschorst vanwege het missen van dopingcontroles. De Amerikaan Coleman mist de Olympische Spelen, de zaak van de atlete uit Bahrein loopt nog bij het sporttribunaal CAS.

„We hebben laten zien dat we er niet voor terugdeinzen om ook atleten met een grote reputatie te straffen. We beschermen niemand en pakken iedereen aan die een overtreding heeft begaan”, aldus de Brit, zelf tweevoudig olympisch kampioen op de 1500 meter.

Basketbal: Kampioensringen helpen Lakers niet aan winst op Clippers

Titelverdediger Los Angeles Lakers is het nieuwe seizoen in het Amerikaanse profbasketbal NBA begonnen met een nederlaag tegen stadgenoot Los Angeles Clippers: 109-116.

De spelers van de Lakers kregen voor het duel in het lege Staples Center hun kampioensringen over de vingers geschoven, maar het juweel bracht nog niet het beste spel naar boven. De kampioen stond de hele wedstrijd achter tegen de Clippers, bij wie Paul George de topschutter was met 33 punten. LeBron James, de vedette van de Lakers, kwam tot 22 punten.

Brooklyn Nets boekte in zijn openingsduel van de NBA een overtuigende zege op Golden State Warriors: 125-99. De Nets profiteerde voor het eerst van het sterkoppel Kevin Durant en Kyrie Irving. Durant, die zijn eerste seizoen bij de Nets volledig miste door een achillespeesblessure, scoorde 22 punten, terwijl Irving 26 punten noteerde.