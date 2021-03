FC Barcelona bereikt finale Copa del Rey in tumultueuze week

Barça kwam in een heerlijk potje prima uit de startblokken. Binnen een kwartier zette Ousmane Dembélé de Catalanen op voorsprong met een prachtig afstandsschot: 1-0. Daarna was het eenrichtingsverkeer richting het doel van Sevilla.

Barcelona kreeg een aantal mooie kansen zonder dat de 2-0 op het scorebord kwam. Frenkie de Jong kwam net tekort om de bal in te tikken na een combinatie tussen Lionel Messi en Jordi Alba. En Messi zag zijn bal op de doellijn worden gekeerd door verdediger Marcos Acuña.

Ook na rust lukte het Barcelona lange tijd niet om de felbegeerde tweede treffer binnen te schieten. Jordi Alba knalde tegen de lat. Ook de komst van Antoine Griezmann bracht voorlopig geen verandering in de stand.

Luuk de Jong werd in de 54e minuut vervangen bij Sevilla, toen coach Julen Lopetegui gelijktijdig drie wissels toepaste. Karim Rekik kwam er op hetzelfde moment in.

Ruim een kwartier voor tijd miste Sevilla, waar Luuk de Jong een basisplaats had, een uitgelezen kans om het gevecht over twee duels te beslissen. Na een overtreding op Lucas Ocampos legde de scheidsrechter de bal op de stip. Maar diezelfde Ocampos zag zijn penalty gestopt worden door Marc-André ter Stegen. Pas ver in de extra tijd tekende Gerard Piqué toch nog voor de 2-0 zodat er verlengd moest worden. Fernando van Sevilla had even daarvoor de rode kaart gekregen.

Al na vier minuten in de verlenging was het Martin Braithwaite die de derde Barcelona-treffer voor zijn rekening nam.

De gewisselde Luuk de Jong kreeg ook nog de rode kaart, maar dat was in de verlenging nadat hij al op de tribune had plaatsgenomen.

In de tweede verlenging bleek Sevilla niet bij machte om het oh zo belangrijke tegendoelpunt te maken, zodat FC Barcelona alsnog de finale wist te bereiken van de Spaanse beker in een week vol dieptepunten voor de club.

’Barça-gate’

Eerder deze week raakte de Spaanse voetbalwereld in rep en roer nadat de politie Josep Maria Bartomeu, voormalig voorzitter van FC Barcelona, had gearresteerd. Zijn aanhouding en de doorzoeking in stadion Camp Nou zouden te maken hebben met het schandaal dat bekend staat als ’Barça-gate’. Bartomeu zou voor zo’n 1 miljoen euro een bedrijf hebben ingehuurd dat online een lastercampagne opzette tegen zijn tegenstanders, onder wie de huidige selectiespelers Messi en Piqué.

Bekijk ook: Ronald Koeman steeds meer alleen bij FC Barcelona