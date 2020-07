Nico Hülkenberg terug in de Formule 1

Pérez testte donderdag positief op het coronavirus en kan dit weekeinde niet rijden op Silverstone. Of de Mexicaan een week later wel in actie kan komen op hetzelfde circuit, is nog de vraag. Hülkenberg onderging vrijdagochtend vroeg zijn test op het Engelse circuit.

Racing Point kan gebruikmaken van de reservecoureurs van Mercedes, Stoffel Vandoorne en Esteban Gutierrez, maar de keuze is dus gevallen op een oude bekende. Hülkenberg (32) reed de laatste drie seizoenen voor Renault, waar hij na 2019 plaats moest maken voor Esteban Ocon. Met 179 races is de Duitser zeer ervaren. Hij stond tot dusver nog nooit op het podium.

Saillant detail is dat Hülkenbergs meest recente werkgever, Renault, heeft geprotesteerd tegen de ’Mercedes-kopie’ van Racing Point. De resultaten van Pérez en teamgenoot Lance Stroll in de laatste twee races zijn daardoor nog onder voorbehoud. Pérez is de huidige nummer zes in de WK-stand, Stroll bezet de achtste plaats.

„Ik was onderweg naar de Nürburgring voor een andere race-project, toen ik een belletje kreeg van teambaas Otmar Szafnauer”, aldus Hülkenberg. „Dat was minder dan 24 uur geleden, dus dit voelt nu allemaal een beetje surrealistisch. Maar ik houd van een mooie uitdaging en dit is er zeker één. Voor Racing Point en Pérez is het natuurlijk een lastige situatie. Hij is een vriend van mij, een oude teamgenoot, en ik wens hem een snel herstel.”