Met deze bal voetbalt Oranje op het WK

De ’Al Rihla’, die is voorzien van de nodige felle kleuren, werd woensdag in het gastland gepresenteerd en begint aan een reis langs diverse steden in de wereld, waaronder Riyad, Mexico-Stad, New York, Berlijn, Londen en Parijs. Adidas zegt zich in die steden met projecten in te zetten voor het verbeteren van toegankelijkheid en gelijkheid in de sport. Zo wordt in Riyad, de hoofdstad van Saudi-Arabië, een trainingsveld aangelegd voor een vrouwenteam.

Ajax, dat adidas als kledingsponsor heeft, gaat in de voorbereiding op het nieuwe seizoen voor het eerst trainen met de WK-bal. Volgens het Duitse merk is uit tests in laboratoria, windtunnels en de buitenlucht gebleken dat dit de „snelste bal ooit” is, vanwege het materiaal dat ervoor is gebruikt en de manier waarop de bal is gemaakt.