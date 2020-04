KNVB gaat ’de kleintjes’ dispensatie geven

Hierdoor krijgen ze de kans zich beter te ontwikkelen, omdat door de dispensatie de tijdelijke fysieke achterstand waarmee ze te maken hebben, wordt opgeheven. Ze gaan dan in de nieuwe situatie voetballen tegen kinderen die zich in dezelfde fase van hun biologische ontwikkeling bevinden.

Eerlijker

De dispensatieregeling geldt voor met name jongens en meisjes in de A-categorie, in de leeftijdscategorieën onder 13 tot en met onder 16 jaar. Hierdoor ontstaat volgens de bond voor de betreffende groep „een eerlijkere context en een meer gelijk speelveld”.

Onderzoeken hebben vaker aangetoond dat de zogenoemde najaarskinderen minder vaak doorbreken, omdat ze door hun fysieke achterstand zich minder kunnen onderscheiden dan spelers die vroeg in het jaar zijn geboren. Hierdoor gaat veel talent verloren.