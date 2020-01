Dakar: Alonso grijpt naast winst in achtste etappe

De Fransman bleef met zijn Belgische collega Fabian Lurquin de concurrentie ruim voor. De Spanjaard Fernando Alonso, voormalig Formule 1-coureur, finishte op ruim 4 minuten achterstand als tweede. De Argentijn Orlando Terranova werd derde op 6.19.

De Spaanse leider Carlos Sainz, vader van Formule 1-coureur Carlos Sainz, verloor veel tijd. Hij eindigde als vijftiende op bijna 20 minuten van Serradori. Sainz blijft wel eerste in het klassement.

De Nederlander Bernhard ten Brinke werd met zijn Belgische bijrijder Tom Colsoul zevende. Erik van Loon (met de Fransman Sébastien Delaunay) werd achtste. „Dit was vandaag het maximaal haalbare”, zei Ten Brinke. „Net als gisteren ging het op sommige stukken weer heel hard, maar vandaag moesten we een ander type duinen door. Zwaardere en moeilijkere duinen. Dit was een lange en zware etappe. Ook omdat de sporen van de motorrijders ontbraken.”

De achtste etappe voor de motoren werd geschrapt. De organisatie wilde daarmee de coureurs de gelegenheid geven het overlijden van deelnemer Paulo Gonçalves te verwerken. De Portugees kwam in de zevende etappe om het leven na een val van zijn motor.

Bij de trucks ging de zege voor de tweede dag op rij naar Andrej Karginov. De Rus bleef zijn land- en teamgenoot van Kamaz, Anton Sjibalov, voor. De Tsjech Ales Loprais werd derde. Pascal de Baar was op de twaalfde plaats de beste Nederlander.