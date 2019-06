Sem Steijn volgt vader met avontuur in Emiraten

Het Haagse duo gaat aan de slag bij Al-Wahda in de Verenigde Arabische Emiraten. De 45-jarige Maurice Steijn als hoofdtrainer en de 17-jarige middenvelder als speler. De tiener wordt door ADO Den Haag voor een jaar verhuurd aan Al-Wahda.

VVV kwam pas dinsdag met de officiële bevestiging van het afscheid van Steijn als hoofdtrainer. Het nieuws was afgelopen zondag al uitgelekt. Algemeen directeur Marco Bogers ziet Steijn met pijn in het hart vertrekken. „De onderlinge band die we hadden was iets heel bijzonders. We werkten heel nauw samen. Natuurlijk is het zonde dat Maurice vertrekt, maar deze kans mogen we hem niet ontnemen.”

Ook manager voetbalzaken Stan Valckx betreurt het vertrek van Steijn, die sinds 2014 werkzaam was in Venlo. „Hij heeft de afgelopen jaren laten zien fantastisch te kunnen presteren. Jammer dat hij ervoor kiest VVV te verlaten, maar een nieuwe stap in zijn carrière is geen onlogische keus.”