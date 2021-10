WADA: Oekraïne sjoemelde met dopingmonsters

Tevens zou het Oekraïense antidopingagentschap NADC atleten vooraf geïnformeerd hebben over dopingtests, hetgeen ook verboden is. Dat valt te lezen in het onderzoek ’Operatie Hercules’.

„Het bewijs suggereert dat het NADC deze praktijk vaak toepaste voor belangrijke internationale evenementen en er waren tijden dat een hele nationale ploeg aanwezig was bij het NADC, in afwachting van testen”, WADA-hoofdonderzoeker Günter Younger. In aanloop naar de Olympische Spelen van Tokio zouden ten minste zes dopingmonsters van wedstrijden als willekeurige monsters zijn aangemerkt.

Volgens WADA heeft ’Operatie Hercules’ „serieuze vragen doen rijzen over de integriteit van de testpraktijken van NADC en de bekwaamheid van sommige medewerkers.” Bovendien heeft het Oekraïense antidopingagentschap volgens het WADA te maken met „organisatorische tekortkomingen.”

WADA denkt dat de praktijken al sinds 2012 aan de gang zijn. In het rapport worden geen namen van sporters genoemd.