Tomas Galasek waarschuwt Oranje: ’Wij zijn niet makkelijk te verslaan’

Tomas Galasek (tweede van links) tijdens een duel met Oranje. Ⓒ HH/ANP

AMSTERDAM - Het hart van Tomas Galasek maakte een sprongetje, toen Nederland uit de bus rolde als tegenstander in de achtste finales. De 48-jarige Tsjech speelde tien jaar als middenvelder in de Eredivisie voor Willem II en Ajax, kwam als Tsjechisch international viermaal uit tegen het Nederlands elftal en treft nu als assistent-bondscoach van de Tsjechische ploeg weer de nodige oude bekenden. „Ik kijk uit naar een heel mooie wedstrijd, al is Nederland voor ons een heel zware tegenstander.”