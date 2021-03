De Ligt: ’Spelers Oranje komen zaterdag met statement’

Dat zei Matthijs de Ligt vrijdagmiddag op de persconferentie in aanloop naar het duel met de Letten. „We gaan sowieso iets doen, en wat dat is, zien jullie morgen”, aldus de centrale verdediger. „We hebben het al heel lang geleden met elkaar besproken, ook voordat we bij elkaar kwamen voor deze interlandperiode.”

’Iedereen moet erachter staan’

In de aanloop naar het treffen met Turkije ging het ook al over een statement dat de KNVB afgaf, maar nu gaan ook de spelers zich laten horen. „Het is een heel lastige kwestie. Iedereen moet er natuurlijk achter staan, en dan moet je een moment bepalen waarop je het gaat doen. In de aanloop naar Turkije-uit vonden we het nog niet het juiste moment, nu vinden we dat wel. Dat besluit is gisteren genomen.”

Bondscoach Frank de Boer viel zijn pupil bij. „Wij vinden dat het nu het moment is om te laten zien waar we als spelers en staf voor staan. Laten we hopen dat het goed overkomt”, aldus de trainer.

De Ligt vertelde dat hij Virgil van Dijk, zijn geblesseerde kompaan van Oranje, via een zoommeeting met de spelersraad had gesproken. „Hij leek fris in zijn hoofd”, lachte De Ligt. „Maar je weet natuurlijk niet precies hoe hij er fysiek voor staat. Hij moet niets forceren en voor zichzelf bepalen wanneer hij weer fit is. Kan hij erbij zijn op het EK, dan is hij erbij. En anders moeten er andere jongens op staan.”

Blind, De Vrij of Aké?

De Ligt liet zichzelf niet tot een uitspraak verleiden met wie hij bij absentie van Van Dijk het liefst samenspeelt. „Ik denk dat ik nooit heb samengespeeld met iemand die beter aan de bal is dan Daley Blind. Maar Stefan de Vrij is fysiek weer sterker dan Daley en niet voor niks verkozen tot beste verdediger van Italië. En we hebben iemand als Nathan Aké natuurlijk ook nog. Maar ik moet eerst nog maar afwachten of ik zelf wel speel”, lachte de verdediger.