Badmintonners vanwege eigen protocol met lange haren naar Tokio

„Wij hebben twee weken voor vertrek naar Tokio ons eigen protocol gevolgd. We gingen in de weken voor de Spelen bijvoorbeeld niet naar de kapper, pakten geen terrasje en hebben veel vrienden gemeden. We kunnen elkaar recht in de ogen kijken en elkaar niks kwalijk nemen”, aldus Mark Caljouw (26), die deelneemt aan het mannenenkelspel.

Kort voor de start van de Spelen werd de Nederlandse afvaardiging opgeschrikt door drie coronagevallen. Voor twee sporters, skateboardster Candy Jacobs en taekwondoka Reshmie Oogink, zit het evenement er daardoor al op.

De Nederlandse badmintonners arriveerden later dan gepland in Japan omdat „nadere analyse van een testresultaat van een van de leden van de badmintondelegatie” noodzakelijk was. Daardoor ging een trainingskamp in de Japanse stad Chiba niet door.

„Mijn koffers waren al ingepakt en toen kreeg ik op het laatste moment nog een belletje”, aldus Caljouw. „We hebben in spanning afgewacht en het was verre van ideaal. Het was een onrustige aanloop.”

Daar kwam bij dat de bondscoach van de dubbelspelers, Ruud Bosch (36), kort voor de Spelen zijn vader verloor. Caljouw: „Ik kan het goed met hem vinden en in een kleine groep als bij ons leeft het meer als zoiets gebeurt. Ruud is een jonge coach en die gaat de Spelen vast nog weleens meemaken.”

Waardering

Caljouw voelt in Tokio het respect voor zijn sport. „Wij als badmintonners krijgen hier de waardering die voetballers in Europa krijgen”, zegt de 26-jarige Caljouw. „Als we naar Azië afreizen, verschijnt er een glimlachje op ons gezicht. Dit is ’onze’ kant van de wereld, zeggen we dan. Indonesië, China en Japan, dat zijn echte badmintonlanden.”

Volgens Caljouw worden badmintonners in Azië „als sterren behandeld.” „Als we ergens uitstappen is het voller dan vol en soms moeten we onder politiebegeleiding naar de locatie. Ja, je proeft hier echt de waardering. Daarom is het zo jammer dat er geen publiek aanwezig kan zijn. De nummer 1 van de wereld, Kento Momota, is een Japanner en anders zou het stadion echt tot de nok toe gevuld zijn.”

Caljouw is de eerste Nederlander die zijn opwachting maakt in het enkelspel in 25 jaar; Ron Michels, Jeroen van Dijk en Joris van Soerland deden een kwart eeuw geleden mee aan de Spelen van Atlanta. Al voordat de eerste shuttle door de lucht is gegaan, tempert Caljouw de verwachtingen. „Niemand in de badmintonwereld verwacht dat ik hier een medaille ga halen”, aldus de Rijswijkse nummer 29 van de wereld.

„Daar ben ik realistisch genoeg voor. Dat ik als nummer 17 ben toegelaten, zegt wel iets. Dit is het koningsnummer van het badminton. Al mag ik niet klagen over mijn loting. Het klinkt misschien makkelijk, maar ik wil gewoon de beste versie van mezelf laten zien en dan kunnen er mooie dingen gebeuren. Wie weet doe ik over drie jaar in Parijs mee om de medailles.”

Caljouw neemt het in de groepsfase op tegen de Indiër Sai Praneeth en Misha Zilberman uit Israël. Maandag komt hij voor het eerst in actie.

