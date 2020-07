Justitie opent strafzaak tegen FIFA-baas Gianni Infantino

De ontmoetingen tussen Infantino en Lauber zijn in principe niet verboden. Als ze plaatsvinden, moet dat echter gebeuren bij justitie. Infantino en Lauber zouden met elkaar hebben afgesproken in een hotel in Bern en de afspraken werden verzwegen. De Süddeutsche Zeitung meldde eerder dat de gesprekken tussen Infantino en Lauber zouden gaan over een televisiecontract met een Argentijnse partij die Infantino in zijn vorige baan, als secretaris-generaal van de UEFA, zou hebben ondertekend.

Lauber stapte vorige week zelf op. „Ik ontken stellig dat ik heb gelogen”, schreef hij. „Maar als u mij als federale aanklager niet gelooft, dan schaadt dat het Openbaar Ministerie. Daarom bied ik mijn ontslag aan.”

Lauber leidde het Zwitsers-Amerikaanse onderzoek dat in 2015, vlak voor het verkiezingscongres bij de FIFA, resulteerde in de arrestaties van heel wat kopstukken bij de wereldvoetbalbond. De toenmalige FIFA-voorzitter Sepp Blatter besloot enkele dagen na zijn herverkiezing op te stappen. De Zwitser werd opgevolgd door zijn landgenoot Infantino.

Infantino en Lauber zouden de afgelopen jaren achter de schermen wel erg nadrukkelijk hebben samengewerkt. Het hardnekkige gerucht gaat dat Infantino zich bemoeide met de onderzoeken van de Zwitserse justitie, ook naar zijn eigen rol. De geheime ontmoetingen tussen Infantino en Lauber riepen ook intern vragen op bij het OM in Zwitserland.

De hoofdaanklager had eerder al een slecht figuur geslagen in het onderzoek naar omkoping bij de toewijzing van het WK voetbal van 2006 aan Duitsland. Dat onderzoek nam zoveel tijd in beslag, dat er geen ruimte meer was voor een aanklacht omdat de zaak verjaard was.